Zwycięzca popularnego talent-show "The Voice" ma ranę postrzałową klatki piersiowej – podaje BBC. Chodzi o Kendji Giraca, który w stanie ciężkim trafił do szpitala w Bordeaux. Okoliczności tego, co przydarzyło się piosenkarzowi, są zaskakujące.

Piosenkarz z "The Voice" z raną postrzałową. Fot. PHILIPPE LOPEZ/AFP/East News // Fot. YouTube / The Voice : la plus belle voix

Francuski piosenkarz z "The Voice" z raną postrzałową

Strzał padł w niedzielę (21 kwietnia) rano w miejscowości Biscarrosse (około 50 kilometrów od Bordeaux). Znajduje się tam kemping, w którym Girac przebywał od kilku dni.

BBC donosi, powołując się na francuskie media, że to sam wokalistka przyznał się do niewłaściwego obchodzenia się z bronią palną. Miał ponoć powiedzieć śledczym, że sam wykonał strzał pistoletem, kupionym wcześniej w sklepie ze starociami.

– To nie była gangsterska strzelanina. To wypadek. Bawił się tym i... "bam" – powiedział agencji AFP niejaki Emilio, który podaje się za wujka Giraca. Na miejsce przyjechały służby i zabrały wokalistę do szpitala w Bordeaux. "Obecnie jego życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo" – czytamy. Okoliczności zdarzenia będą jednak jeszcze badane przez śledczych.

Media przypominają także, że były uczestnik "The Voice" miał 26 kwietnia "wystąpić podczas uroczystości związanych z organizacją igrzysk olimpijskich".

Kim jest Kendji Girac?

Kendji Girac to tak naprawdę 27-letni Kendji Maille, który dorastał w katalońskiej społeczności romskiej. W 2014 roku wciął udział we francuskiej wersji programu "The Voice". Dotarł aż do finału, podczas którego zdobył pierwsze miejsce.

Po zwycięstwie w muzycznym show wydał pięć albumów studyjnych. Jego hity "Color Gitano" i "Andalouse" podbijają listy przebojów we Francji. W jednym z wywiadów opowiedział, jak "The Voice" zmienił jego życie.

– Zadzwoniono do mnie, poproszono mnie o udział w 'The Voice', zgodziłem się. Potem udało mi się wygrać. Wydałem albumy, pojechałem w trasę i ta moja przygoda ze śpiewaniem nie kończy się do dziś – mówił dla chartsinfrance.net.

– Jestem bardzo dumny z tego, co udało mi się osiągnąć. Mam też dużo szczęścia, że mam taką cudowną publiczność, która mnie wspiera. Dziękuję każdemu. Tworząc muzykę, oddaję im też cząstkę siebie – dodał, wspominając o swojej osobistej piosence o córce.

W tej samej rozmowie Girac opowiadał także o swojej aktorskiej karierze. Swego czasu wstąpił w filmie "Mistrz". – Bardzo bym chciał kontynuować tę ścieżkę. Chętnie wziąłbym udział w komedii – deklarował francuski gwiazdor.