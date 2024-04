Haier na nowo definiuje styl i personalizację w kuchni

Haier to od 15 lat absolutny nr 1 w produkcji dużego AGD na świecie. Swoim klientom oferuje produkty klasy premium, które tworzą nowoczesny ekosystem Smart Home, bazujący na najbardziej zaawansowanych technologiach. Dzięki unikalnym rozwiązaniom użytkownicy sprzętu Haier mogą przenieść doświadczenia wynikające z obcowania ze światem IoT na zupełnie nowy poziom. Podczas mediolańskich targów EuroCucina 2024 producent zaprezentował nowoczesny sprzęt AGD z rodziny Haier ID Series.

Fot. materiały prasowe / Haier

Elektryzujące nowości zaprezentowane podczas EuroCucina 2024

EuroCucina 2024 to międzynarodowa wystawa, na której prezentowane są najnowsze trendy, technologie i wzornictwo związane z branżą AGD. Wydarzenie to jest doskonałą okazją dla projektantów, producentów i entuzjastów sprzętów kuchennych do zapoznania się z innowacjami oraz nawiązania kontaktów z liderami tej dziedziny.

Haier podczas mediolańskich targów zaprezentował swoje najnowsze produkty z rodziny Haier ID Series – piekarniki, mikrofale oraz płyty indukcyjne. Nowości wyposażono w inteligentne funkcje BionicookTM bazujące na zaawansowanych algorytmach AI - Bionic Intelligence. Dzięki nim możliwe będzie dostosowanie pracy poszczególnych urządzeń w taki sposób, by oferowały spersonalizowane doznania kulinarne zgodne ze stylem gotowania użytkowników i odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

Piekarniki Haier ID Series – doskonałe wypieki w każdej sytuacji

Piekarniki Haier ID Series to nowoczesne urządzenia, których dopracowany design został doceniony i uhonorowany dwiema nagrodami iF – dla modeli Haier ID Advanced Oven Series 4 i Haier ID Ultimate Oven Series 6. Na pokładzie tych urządzeń zagościły zaawansowane rozwiązania bazujące na AI. Jednym z nich jest Bionic Vision – wewnętrzna kamera, której zadaniem jest rozpoznawanie produktów spożywczych i dobieranie pod ich kątem idealnego cyklu gotowania z zachowaniem ciągłego monitorowania procesu. Nie mniej istotna nowość to czujniki Bionic Precision, które zapewniają idealnie dobraną temperaturę w procesie pieczenia i jednocześnie monitorują przebieg pieczenia po to, by potrawa zawsze dopracowana była w mistrzowski sposób.

Bionic Flexibility zapewnia równomierne pieczenie na wszystkich siedmiu poziomach nowych piekarników Haier. Dzięki technologii Bionic Intelligence natomiast możliwe jest zdalne kontrolowanie temperatury piekarnika, planowanie oraz wybór licznych programów i przepisów. Piekarniki Haier ID Series charakteryzuje klasyfikacja energetyczna A++, co oznacza, że są przyjazne dla środowiska i portfeli użytkowników. Warto wspomnieć również o tym, że do nowych piekarników Haier dołączane jest specjalnie zaprojektowane akcesorium – taca AirFry, która daje możliwość przygotowywania chrupiących, pysznych i zdrowych potraw.

Mikrofale Haier ID Series – gdy nie ma miejsca na kompromisy

Kuchenki mikrofalowe do zabudowy Haier ID Series to sprzęt niezwykle wszechstronny. Także i one oferują użytkownikom szereg funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Jedna z nich – Everydaycooking - zapewnia szeroki wybór przepisów stworzonych przez najlepszych szefów kuchni. Są one dostępne na wyciągnięcie ręki zarówno z poziomu urządzenia, jak i w aplikacji hOn. Dzięki technologii Inverter, mikrofale rozprowadzane są w przestrzeni kuchenek równomiernie. Warto wspomnieć, że nowe mikrofale od Haier to jedne z najbardziej przestronnych tego typu urządzeń na rynku – ich pojemność sięga 44 litrów.

Płyty indukcyjne Supernova – nowoczesne funkcje i bezpieczeństwo

Zaawansowane funkcje BionicookTM trafiły także na pokład płyt indukcyjnych Haier ID Series, które w Polsce dostępne będą w ramach rodziny Supernova. Rozwiązania z kategorii Bionic Precision pozwalają na sprawne monitorowanie przygotowywania potraw dzięki wielu czujnikom. Te najważniejsze to m.in.: Preci Probe, który połączony z aplikacją hOn zarządza temperaturą z dokładnością do +/- 1°; Preci Temp zdolny do odczytywania temperatury wewnątrz garnka i ustawiania najbardziej odpowiedniego poziomu mocy z doskonałą precyzją oraz Boiling Sensor, który aktywuje się, gdy woda się gotuje, aby zapobiec rozlaniu jej na powierzchni płyty indukcyjnej.

Warto wspomnieć również o tym, że nowe płyty indukcyjne Haier to wsparcie dla technologii Bionic Flexibility, która pozwala na uzyskanie spersonalizowanej przestrzeni kuchennej w każdym domu. Funkcja Varycook tworzy trzy różne strefy ciepła w obszarze gotowania, dzięki czemu możliwe jest przygotowywanie potraw z mistrzowską wręcz precyzją. Flexy Zone pozwala na dostosowywanie stref płyty indukcyjnej do różnych rozmiarów garnków i patelni dla odpowiedniego rozprowadzania ciepła. Funkcja Auto Pan Detection pozwala na automatyczne uruchomienie interfejsu użytkownika nowych płyt indukcyjnych Haier w momencie, gdy zostanie na nich umieszczony garnek lub patelnia.

Wygodne zarządzanie kuchnią z aplikacja hOn

Wszystkie piekarniki ID SERIES są podłączone do aplikacji hOn - platformy cyfrowej, która pozwala na komfortowe zarządzanie kompatybilnymi urządzeniami Haier. Do najważniejszych jej zadań należą zdalna kontrola nad procesem gotowania, wyszukiwanie przepisów dostosowanych do indywidualnych upodobań oraz przedstawianie użytkownikowi najważniejszych porad dotyczących konserwacji.

Ważną kwestią w przypadku nowych urządzeń Haier ID Series jest wsparcie dla aktualizacji OTA, dzięki którym sprzęt zawsze pracuje w oparciu o najnowsze wersje oprogramowania od producenta. To ważne nie tylko ze względu na nowe funkcje udostępniane przez producenta, ale i dla bezpieczeństwa systemu Smart Home.

Integralną częścią platformy hOn jest także U-Create. To niezwykła przestrzeń dla kreatywnych, domowych mistrzów kuchni umożliwiająca przygotowywanie własnych przepisów, dodawanie czasów gotowania dla poszczególnych dań, temperatur, składników czy ogólnych uwag. Zarządzanie pracą urządzeń marki Haier nigdy nie było łatwiejsze!

Dostępność

Przedstawione w Mediolanie nowości Haier ID Series będą już wkrótce dostępne w Polsce:

• płyty indukcyjne Supernova trafią do sprzedaży w kwietniu,

• piekarniki i mikrofalówki Haier ID Series trafią do sprzedaży w czerwcu.

Więcej o produktach Haier: www.haier.pl