Czy programy subskrypcyjne się opłacają? Sprawdzamy, ile można zaoszczędzić

Rabat na pierwsze zakupy online czy jednorazowy kod zniżkowy przy kasie to typowe oferty marek dla stałych klientów. Czy jednak są dostępne korzystniejsze rozwiązania, które dają więcej możliwości? Odpowiedzią może być Empik Premium – usługa subskrypcyjna z jedynym na rynku omnikanałowym pakietem benefitów, dzięki którym użytkownik oszczędza na codziennych zakupach – średnio ponad 500 zł. Aby blisko 10 mln subskrybentów wersji płatnej i bezpłatnej programu mogło zaoszczędzić jeszcze więcej, dwa razy do roku odbywa się Empik Premium Week. Ten ponadtygodniowy festiwal okazji potrwa do 28 kwietnia.

mat. prasowy

Różnorodność programów lojalnościowych i subskrypcyjnych jest duża, ale większość z nich wiąże się z ofertami punktowymi, np. jednorazowymi kodami rabatowymi czy mocno ograniczonymi czasowo promocjami. Szukamy jednak takich rozwiązań, które dają korzyści szyte na miarę i więcej elastyczności. Przykładem jest usługa Empik Premium, która jako jedyna oferuje szeroki pakiet benefitów dostępnych w wielu kanałach: stacjonarnie, mobilnie, online i dodatkowo u Partnerów. Korzysta z niej oraz jej darmowej wersji Empik Premium Free już prawie 10 mln Polaków, a tylko w ciągu ostatniego roku ich grono powiększyło się o 1 mln subskrybentów. Skąd bierze się ta popularność? Co zyskują użytkownicy? Od startu programu oszczędzili łącznie 610 mln zł, w tym ponad 85 mln zł dzięki darmowej dostawie zamówień online. Średnio w kieszeni każdego aktywnego użytkownika Empik Premium, który jest od początku w programie zostało aż 506 zł. Rekordzista może pochwalić się oszczędnością w wysokości blisko 80 tys. zł.Dzięki 15% zniżce na zakupy w salonach i dostawie za 0 zł koszt subskrypcji Empik Premium zwraca się po kilku transakcjach - średnio po 60 dniach od aktywacji usługi, a w przypadku większych zakupów - nawet od razu. A o tym, że benefity realnie się opłacają, świadczy fakt, że użytkownicy Empik Premium robią zakupy nawet 4 razy częściej niż inni klienci.

Kto i jak oszczędza z Empik Premium

Subskrypcja Empik Premium to propozycja dla wszystkich, którzy stawiają na różnorodne doświadczenia. Realizację swoich pasji i marzeń chcą łączyć z oszczędzaniem. Czytelnicy książek dodatkowo zyskują zniżkę -40% na drugą tańszą książkę w salonie, ale także mogą zanurzyć się w świat literatury, korzystając z ponad 15 000 e-booków i audiobooków dostępnych w aplikacji Empik Go. Od początku programu przesłuchali łącznie ponad 24 mln godzin audiobooków i przeczytali w sumie ponad 225 tys. stron darmowych e-booków. Z okazji zainaugurowanego właśnie Premium Week na użytkowników czeka dodatkowa atrakcja – dostęp do serii słuchowisk Kornela Makuszyńskiego w nowej adaptacji: między innymi „O dwóch takich, co ukradli księżyc” – superprodukcji audio Empik Go.Amatorzy dobrej kawy mogą rozpoczynać każdy dzień tak, jak lubią - od ulubionego napoju z kawiarni. Z Empik Premium mają stałą zniżkę 30% na dowolną kawę lub herbatę w Costa Coffee. W ramach Premium Week sieć przygotowała dodatkowy benefit - zestaw śniadaniowy w promocyjnej cenie 29 zł.Filmożercom, którzy lubią być na bieżąco z repertuarem kinowym, przydaje się rabat 20% na bilety do Multikina, który do końca kwietnia sięga aż 25%. Ten benefit aktywny jest od kilku miesięcy i już cieszy się ogromną popularnością - w okresie od maja do stycznia użytkownicy kupili prawie 175 tys. tańszych biletów.W Empik Premium także ci, którzy uwielbiają uwieczniać wspomnienia na dłużej, a od cyfrowych zdjęć w plikach na komputerze wolą te wywołane w albumie, znajdą ofertę dla siebie. Dzięki subskrypcji nowi użytkownicy otrzymują w Empik Foto 60 odbitek za zaledwie 1 zł, na stałe - 35% zniżki na cały asortyment, a z okazji Premium Week mogą kupić fotoksiążkę na papierze kredowym z rabatem 50%. Jednak niezależnie od zainteresowań i stylu życia, wszyscy uczestnicy Empik Premium cieszą się stałą zniżką -15% w salonach oraz do -20% na Empik.com, gdzie mogą wybierać spośród tysięcy produktów w ponad 20 kategoriach.

12 dni promocji i okazji

Premium Week to kolejna edycja festiwalu promocji dla użytkowników Empik Premium. Z ofert i rabatów można skorzystać zarówno stacjonarnie, jak i online. Na Premiumowiczów czekają limitowane megaokazje do -50% na wybrane produkty w aplikacji oraz specjalne oferty dostępne w określonych blokach godzinowych w poszczególne dni. Ci, którzy już szykują się do sezonu ogrodowego, mogą upolować na przykład grill gazowy w cenie niższej o ponad 1000 zł. Amatorów aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu zainteresują łyżworolki z rabatem prawie 30% lub rower miejski w obniżonej cenie, a fanów nowinek technologicznych - gogle VR tańsze o 400 zł.Te promocje oraz wiele innych są dostępne do 28 kwietnia. Żeby z nich skorzystać wystarczy mieć aktywną usługą Empik Premium. Teraz roczna subskrypcja jest dostępna 20 zł taniej – tylko 39,90 zł za rok. Szczegóły programu dostępne na stronie: Empik.com.