Dżinsowe jajko, słynne logo Windows 95 i eurodance z lat 90. – tak w kilku słowach można opisać reprezentację Finlandii na tegoroczną Eurowizję. Podczas ich występu niektórzy przecierają oczy ze zdziwienia. Jeden z głównych elementów wizerunku musiano jednak ocenzurować.

Finlandia na Eurowizji 2024. Fot. YouTube / Eurovision Song Contest

68. Konkurs Piosenki Eurowizji – po zwycięstwie Loreen z utworem "Tattoo" – odbędzie się w Szwecji, a dokładnie w Malmö Arenie. Półfinały konkursu zobaczymy 7 i 9 maja, a Wielki Finał – 11 maja 2024 roku.

Finlandia na Eurowizji 2024

Aż 37 państw wystawi swoich reprezentantów. Z Polski pojedzie Luna, która z piosenką "The Tower" wygrała preselekcje. Wśród wielu oryginalnych występów zaplanowanych w konkursie wyróżnia się ten od Finów.

W tamtejszych preselekcjach wygrał Teemu Keisteri, znany szerzej jako Windows95man. To 39-letni DJ i performer ubrany w koszulkę ze słynnym logiem "Windows 95", czyli systemu operacyjnego Microsoftu oraz bieliznę. Na scenie towarzyszy mu Henri Piispanen, mający cały strój z jeansu.

Razem wykonują piosenkę pt. "No Rules". Kawałek naśladuje słynny styl eurodance (elektronicznej muzyce tanecznej, łączącej w sobie elementy euro disco i techno). Show Windowsmana i Henri'ego to parodia hitów z lat 90., kiedy to eurodance powstawał i był trendy.

Oprócz nietypowego show udział Finlandii wywołał kontrowersje jeszcze z innego powodu. Chodzi o logo znanej firmy na koszulce. Zastanawiano się więc, czy Windows95man będzie musiał zmienić "image" ze względu na naruszenie zasad konkursu przez reklamę marki.

To wywołało szeroką dyskusję. Pojawiały się głosy, że "ubrania Keistera nie mają znaku Windows, ale konkretnie ponad 28-letnie Windows 95, który obecnie nie ma już zastosowania".

EBU (Europejska Unia Nadawców) ma jednak w tej kwestii rygorystycznej zasady. Ostatecznie Teemu Keisteri będzie musiał wystąpić w Malmö od razu z zablurowanym logo Windows 95.

– Ocenzurujemy to w najzabawniejszy sposób. (...) Wcale nie uważam tego za problem – stwierdził fiński gwiazdor w jednym z wywiadów. Na jego tik-toku już pojawiło się nagranie z zakrytym znakiem.

Czy coś jeszcze zmieni się w show Finlandii na Eurowizji 2024? – Program utrzymujemy w zasadzie bez zmian, ponieważ spotkał się z wieloma pozytywnymi opiniami. Wydaje się, że idziemy właściwym tropem – przyznał Keisteri w rozmowie z eurovoix.com.