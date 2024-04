Naukowcy ustalili, jakie piosenki są idealne do uprawiania seksu. Pierwsze miejsce was zaskoczy

Chcesz zrobić klimat w sypialni? Muzyka jest nieodzowna! Ale jaką wybrać? Okazuje się, że kluczowe jest tempo. Powstała nawet lista idealnych piosenek do uprawiania seksu, która... zaskakuje.

Jakie są idealne piosenki do seksu? Fot. Unsplash / We-Vibe Toys

Dlaczego niektóre piosenki wydają się idealne do włączenia w tle podczas upojnych chwil z partnerką lub partnerem? Jest na to naukowe wyjaśnienie. Chodzi o tempo muzyki. Tak, istnieje idealna prędkość do uprawiania seksu.

Najlepsze piosenki do seksu? Naukowcy ustalili całą listę – chodzi o tempo

To 119 BPM, czyli 119 uderzeń na minutę. Jak czytamy w brytyjskiej gazecie "Metro", w najnowszych badaniach zgromadzono piosenki, które najczęściej pojawiały się na playlistach na Spotify zawierających słowa kluczowe, jak: "seks", "seksowny" czy "intymność".

Następnie, po ustaleniu, że 119 BPM jest najpopularniejszym tempem piosenek, wybrano spośród playlist piosenki właśnie o tej prędkości. Rezultat? Lista idealnych piosenek do uprawiania seksu.

Ta jednak zaskakuje, bo zabrakło do niej najpopularniejszych piosenek do seksu, czyli takich zmysłowych klasyków, jak "Let’s Get It On" Marvina Gaye'a czy "Careless Whisper" George'a Michaela.

Na pierwszym miejscu znalazł się hit z 2008 roku, czyli... "Love Story" Taylor Swift, co wielu może zaskoczyć. Kto by pomyślał, że w łóżku idealny będzie nastoletni, poprockowy przebój o Romeo i Julii z naiwnymi, lecz uroczymi słowami: "Wyjdź za mnie, Julio, nigdy nie będziesz musiała już być sama".

Jednak słynna piosenka Swift sprzed lat ma właśnie wspomniane tempo 119 uderzeń na minutę, dzięki czemu według naukowców jest idealna do sypialni. Zresztą chyba uważa tak wiele osób, bo "Love Story" znalazło się aż na 31 "seksownych" playlistach na Spotify.

Jest też dobra wiadomość dla fanów Lady Gagi. Aż trzy jej piosenki okazały się "łóżkowe". "Bad Romance" znalazło się na 27 playlistach, "Just Dance" na 26, a "Poker Face" – na 25. To też nieoczywiste wybory, ale tempo jest ponoć idealne.

Oto pełna lista piosenek do uprawiania seksu:

Zgadzacie się z tą listą? Może faktycznie warto ją wypróbować... A może tempo nie ma dla was znaczenia, ale po prostu zmysłowy nastrój?

