10 faktów, których nie wiecie o mistrzu Korzeniowskim

Paweł Korzeniowski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich pływaków. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, a mimo to nadal nie odpuszcza sportowej rywalizacji. Nieustannie dba o swoją pływacką formę i startuje w najważniejszych krajowych zawodach. Sprawdź 10 interesujących faktów na temat wielokrotnego Mistrza Polski i Europy. Niektóre naprawdę zaskakują.

1. Pływanie to zdecydowanie wymagający sport. Tym bardziej zdumiewa informacja, że Paweł Korzeniowski nie ma trenera! Sportowiec sam ustala swoje plany treningowe, przygotowuje się do zawodów i dba o swoją dietę.

2. Pierwszy medal podczas Mistrzostw Polski w pływaniu zdobył mając zaledwie 14 lat, co ciekawe na swoim koncie ma aż 46 tytułów Mistrza Polski na różnych dystansach.

3. Sześć razy sięgnął po tytuł Mistrza Europy: pięciokrotnie na dystansie 200 metrów stylem motylkowym, zaś raz w stylu dowolnym na dystansie 400 metrów. To się nazywa wytrwałość!

4. Dobrą formę i zdobycie tak wielu tytułów zawdzięcza m.in. ponadprzeciętnej objętości płuc. Jego jest dwa razy większa niż przeciętnego człowieka i wynosi aż 11 litrów.

5. W tym roku Paweł Korzeniowski został ambasadorem Żywiec Zdrój Minerals+. Produkt marki, który jest bez kalorii, konserwantów i sztucznych barwników zadba o prawidłowe nawodnienie Mistrza.

6. Sportowiec pochłania olbrzymie ilości jedzenia. Pod tym względem potrzeby jego organizmu są zwiększone. Pływak zwraca jednak szczególną uwagę na to, co je i pije. Na co dzień dba o to, żeby dostarczać sobie odpowiedniego poziomu składników mineralnych takich jak magnez i cynk oraz witamin B3, B5, B6. Dlaczego? Magnez i witaminy B3, B5 i B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Dodatkowo magnez wspiera prawidłową pracę mięśni w trakcie i po treningu, mogąc przyspieszyć regenerację i zniwelować opóźnioną bolesność mięśni (zakwasy).

7. Pamiętacie Michaela Phelpsa? Sportowca uważanego przez wielu ekspertów za najlepszego pływaka, jaki kiedykolwiek startował w tej dyscyplinie? Autora wielu rekordów świata, zdobywcę kilkudziesięciu medali podczas najważniejszych zawodów rangi światowej, wielokrotnego Mistrza Świata na 200 metrów stylem motylkowym na długim basenie? To właśnie nie kto inny, tylko Paweł Korzeniowski zdobył Mistrzostwo Świata na powyższym dystansie w 2005 roku, dzięki czemu może pochwalić się tytułem Mistrza Świata, tak jak Michael Phelps. Jest moc!

8. Jedną z ulubionych potraw Pawła jest stek wołowy. Wybiera go nie tylko ze względu na smak, lecz także fakt, że jest źródłem białka i jest pożywny.

9. Paweł jest najstarszym zawodnikiem w tegorocznej rywalizacji Grand Prix Polski (cykl Pucharu Polski) i udowadnia, że metryka w jego przypadku nie ma znaczenia. Pływak pokazuje, że potrafi wygrywać sportową rywalizację z profesjonalnymi zawodnikami, którzy są od niego o połowę młodsi. Taka forma robi wrażenie!

10. Pływak jest honorowym obywatelem miasta Oświęcim. To jego rodzinne miasto, w którym przyszedł na świat w 1985 roku.

Wsparcie w sportowych zmaganiach

Życie zawodowego sportowca jest pełne poświęceń. Wymaga m.in. codziennych treningów, dyscypliny czy odpowiedniej diety. W tym roku o odpowiedni poziom określonych składników mineralnych i witamin w diecie wielokrotnego Mistrza Polski i Europy zadba m.in. Żywiec Zdrój Minerals+, marka, której ambasadorem został Paweł Korzeniowski. Komunikacja prowadzona przez nowego ambasadora marki będzie koncentrowała się wokół roli, jaką w organizmie pełnią magnez, witaminy B3, B5, B6 oraz cynk. Ze szczególnym uwzględnieniem osób uprawiających sport. Magnez oraz witaminy z grupy B są ważnymi składnikami codziennej diety, w tym u osób aktywnych fizycznie*. Rezultaty współpracy będą miały swoją odsłonę m.in. w kanałach społecznościowych oraz w tradycyjnych mediach.

*Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (w tym mięśnia sercowego). Magnez i witaminy B3, B5, B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ważna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia.