Witaminy na wiosnę - czego nam brakuje i jak je uzupełnić?

Wiosna to niełatwy czas dla naszego organizmu. Po długiej zimie, ze względu na ograniczony dostęp do światła słonecznego i utrudniony dostęp do świeżych warzyw i owoców, jesteśmy osłabieni i pozbawieni wielu witamin. Po czym poznać, że brakuje nam pewnych witamin i składników odżywczych? Podpowiadamy!

Foto mat. prasowe

Witamina D3

Po jesiennych i zimowych miesiącach ze względu na mniejszą liczbę godzin słonecznych szczególnie jesteśmy narażeni na niedobory witaminy D3. Witamina ta pełni kilka ważnych funkcji. Pomaga na przykład w regulowaniu ilości wapnia i fosforanu w ciele. Jej niedobory mogą prowadzić do krzywicy u dzieci i dorosłych, osteomalacji, charakteryzującej się osłabieniem i bólami spowodowanymi brakiem wapnia w kościach. Źródłem witaminy D3 są niektóre produkty spożywcze (tłuste ryby, orzechy czy oleje roślinne), ale głównym "dostawcą" jest słońce. I choć wiosną jest go znacznie więcej, to jednak warto dbać o odpowiednio zbilansowaną dietę, by zachować prawidłowy poziom witaminy D3 w naszym organizmie.

Witamina A

Wśród wiosennych witamin nie może zabraknąć witaminy A, mającej dobroczynny wpływ na odporność i wzrok. Niedobór witaminy A to najczęstszy na świecie powód występowania dającej się zapobiec ślepocie u dzieci, zwiększa on też ryzyko zapadalności na choroby i śmierci. To poważny problem dla ponad połowy krajów świata, chociaż występuje głównie w uboższych regionach. Niedobór witaminy A u kobiet ciężarnych może prowadzić do ślepoty zmierzchowej i zwiększa ryzyko śmierci okołoporodowej. Aby uzupełnić braki tej witaminy w organizmie wróćmy wiosną do jogurtów, kefirów i maślanek, bo produkty te są bogate w witaminę A. Sięgajmy także po żółte, zielone i czerwone warzywa i owoce.

Witamina C

Mówiąc o witaminach na wiosnę nie można pominąć witaminy C, która ma niezwykle dobroczynne działanie na organizm. Witamina C (zwana też kwasem askorbinowym) ma kluczowe znaczenie dla organizmu, ponieważ jest niezbędna do produkcji kolagenu. Bez witaminy C nie można zastępować kolagenu i dochodzi do rozpadu tkanek w ciele, co prowadzi do szkorbutu. Jego objawy to m.in. bóle mięśni i stawów, zmęczenie, krwawienie i opuchnięcie dziąseł. Dodatkowo witamina C jest też przeciwutleniaczem i uczestniczy w regeneracji innych cząsteczek, np. witaminy E, tak aby mogły one zostać wielokrotnie wykorzystane jako przeciwutleniacz. Niestety organizm człowieka nie wytwarza witaminy C, dlatego powinna być dostarczana przez zbilansowaną dietę albo odpowiednią suplementację. Co prawda znajdziemy ją w wielu owocach i warzywach (np. papryka, żurawina, cytrusy), należy jednak pamiętać, że jej działanie i skuteczność słabną pod wpływem obróbki termicznej, utleniania się na słońcu.

Witaminy z grupy B

Koniec zimy i początek wiosny sprzyja zmęczeniu, osłabieniu, które objawiają się zarówno obniżonym nastrojem, jak i gorszą kondycją skóry oraz włosów. Dlatego niezbędne witaminy na wiosnę to również te grupy B. Ich wpływ na nastrój, układ nerwowy i wygląd jest nie do przecenienia. Spełniają wiele funkcji, a w szczególności biorą udział w procesie metabolizmu białka. Co więcej - witamina B6 to główny składnik potrzebny do formowania hemoglobiny – substancji zawartej w czerwonych krwinkach, która rozprowadza po naszym ciele tlen. W diecie dostarczymy je pożywając np. jaja, mięso wołowe, rośliny strączkowe i nabiał.

Kwas foliowy

Kwas foliowy (znany też jako witamina B9) wraz z witaminą B12 odpowiada za formowanie zdrowych czerwonych krwinek. Kwas foliowy pomaga też w redukcji ryzyka defektów cewy nerwowej, takich jak rozszczep kręgosłupa płodu, dlatego ważnym jest utrzymywanie odpowiedniej jego ilości w trakcie ciąży. Ze względu na rolę, jaką odgrywa w produkcji czerwonych krwinek, jego niedobór prowadzić może do niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego, co zaś może powodować zmęczenie, biegunkę, utratę apetytu, palpitacje serca i zaburzenia behawioralne. Powszechnie występuje w zielonych warzywach, więc jedzmy je w dużych ilościach.

Oczywiście, na dobre samopoczucie człowieka składają się różnorodne czynniki, a same witaminy to nie wszystko. Nie można przecenić wartości dobrego snu, aktywności fizycznej oraz prawidłowego nawodnienia – razem tworzą one fundament, na którym opiera się nasze dobre samopoczucie.