Marcin Dorociński znów podbija Hollywood. Zagra u boku Ryana Reynoldsa

Jak donosi portal naEkranie.pl, Marcin Dorociński otrzymał rolę w kolejnym zagranicznym projekcie, tym razem realizowanym przez wytwórnię Apple Original Films. Polski aktor ma zagrać u boku takich hollywoodzkich gwiazdorów jak Ryan Reynolds ("Deadpool") i Kenneth Branagh ("Dunkierka").

Marcin Dorociński zagra w filmie "Mayday" razem z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem. Fot. Pawel Wodzynski / East News

Marcin Dorociński u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha w filmie "Mayday"

Portal naEkranie.pl zdołał dowiedzieć się, że Marcin Dorociński dołączył do obsady filmu "Mayday" i w nim zagrać kluczową rolę. Za kamerą projektu staną reżyserzy filmu fantasy "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor", czyli Jonathan Goldstein i John Francis Daley.

Po występach razem z Anyą Taylor-Joy ("Gambit królowej"), Toma Cruise'a ("Mission: Impossible") i laureata Oscara za "Oppenheimera", Cilliana Murphy'ego ("Operacja Anthropoid), polskiego aktora znanego m.in. z "Teściów" i "Jacka Stronga" zobaczymy na ekranie w towarzystwie odtwórcy roli Deadpoola – Ryana Reynoldsa, a także filmowego Gilderoya Lockharta z serii "Harry Potter" – Kennetha Branagha.

Na razie nie podano szczegółów dotyczących fabuły "Mayday". Wiadomo natomiast, że film wyprodukuje studio Skydance od boxofficowego hitu "Top Gun: Maverick". Premiera tytułu również nie jest znana.

Marcin Dorociński kręci w Kanadzie

Pod koniec lutego bieżącego roku Marcin Dorociński zamieścił na swoim profilu na Instagramie zagadkę. "Russell Crowe gra w fajną grę 'Where am I?', to zgapię ją, i zagram i ja. Zatem: gdzie jestem? Ściskam was kochani w przededniu wielkiej przygody" – mogliśmy przeczytać w poście aktora.

Później gwiazdor serialu "Gambit królowej" Netfliksa podał rozwiązanie zagadki na swoim Insta Stories. "Nie jestem niestety w Radomiu. Choć mógłbym tam też dolecieć, bo przecież jest tam lotnisko" – zaczął.

"Pozdrawiam z Montrealu, gdzie spędzę najbliższe cztery miesiące. Ale Polska zawsze w serduszku" – wyjaśnił. Nad jakim projektem pracuje zatem Dorociński? Wiadomo jedynie, że podobno jego najnowsza rola ma być większa od tej w "Mission: Impossible: Dead Reckoning".

Możliwe, że to właśnie projekt "Mayday" miał na myśli Dorociński, wstawiając post na Instagram.

Przypomnijmy, że rodzimy gwiazdor może pochwalić się występami w takich zagranicznych produkcjach jak seriale Netfliksa "Gambit królowej" i sequel "Wikingów", czyli "Wikingowie: Walhalla". Dorociński został także obsadzony w koreańskim dramacie pod tytułem "Unofficial Operation (Ransomed)", który opowiada o losach dyplomaty próbującego ocalić życie porwanego kolegi.

Dorociński nie jest jedynym aktorem z Polski, który próbuje swoich sił zagranicą. Ostatnio Joannę Kulig ("Zimna wojna") mogliśmy oglądać w serialu wyprodukowanym przez Toma Hanksa ("Forrest Gump") i Stevena Spielberga ("Lista Schindlera"), "Władcy przestworzy", który śledzi działania 100. Grupy Bombowej podczas II wojny światowej.

