Sablewska pokazała, jak stylowo nosić... ziemniaki. Internauci nie mogą wyjść z szoku

Maja Sablewska od jakiegoś czasu prowadzi program "10 lat młodsza w 10 dni". Format wielokrotnie wywoływał skrajne emocje. Tym razem popularna stylistka ponownie stanęła w ogniu krytyki. Czym podpadła? Doradzała kobietom, jak stylowo nosić ziemniaki. Internauci nie mogli powstrzymać zażenowania.

Maja Sablewska pokazuje, jak nosić ziemniaki. Internauci: To jest żenujące Fot. Pawel Wodzynski/East News

Maja Sablewska prowadzi na antenie Polsat Café program "10 lat młodsza w 10 dni". Stylistka ma już jednak telewizyjne doświadczenie, bo to nie pierwszy jej format. Na czym on polega? Przeprowadza metamorfozy kobiet, które wyraziły chęć wzięcia w nim udziału.

Tym razem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które mocno zaskoczyło internautów. Na wideo Sablewska doradzała kobietom, jak gustownie nosić ziemniaki i jaką torbę należy wybrać na zakupy.

Maja Sablewska pokazuje, jak nosić ziemniaki. Internauci: To jest żenujące

Na wspomnianym nagraniu Maja Sablewska pojawia się z czterema reklamówkami. Znajdują się w nich ziemniaki, marchewki, cytryny i jabłka. Jak sama podkreśliła, niosąc w ten sposób zakupy, kobiety prezentują się "beznadziejnie".

– Dziewczyny, tak wygląda większość z nas, jak wraca z zakupów. Wygląda to beznadziejnie, ale wcale to tak nie musi wyglądać. Zaraz wam coś pokażę – zaczęła. Okazało się, że stylistka znalazła na to rozwiązanie. Światełkiem w tunelu okazała się odpowiednia torba.

– Na zakupy tego typu, wygodne zakupy, wybierzcie torbę, która nazywa się shopper. To torba na lata, kosztuje ok. 100 zł – tłumaczyła. Kończąc swoją radę, wrzuciła wszystkie warzywa do zaproponowanej torby, dźwigając ją na przedramieniu. Ta mała zmiana ma spowodować, że będzie "ładnie i stylowo".

Nie trzeba było długo czekać, żeby pod nagraniem wylała się fala komentarzy od internautów. Niestety wśród licznych wpisów ciężko znaleźć wiele pozytywnych opinii. Zdecydowana większość zarzuca stylistce "odklejenie" od rzeczywistości.

"Takie czasy, że noszenie jedzenia 'wygląda beznadziejnie'. Ja wychodzę z założenia, że powinnam być wdzięczna i szczęśliwa, że mnie na nie stać i nieważne, w czym je transportuję"; "To jest tak żenujące, że szkoda komentować. Mam nawet takie poczucie, że to jest robienie sobie żartów z aktywnych kobiet, mam, partnerek, żon"; "Noszenie torebki na cienkich rączkach, obciążonej tak na oko 5 kilo warzyw, na przedramieniu – no gratuluję!" – czytamy w komentarzach.

Warto jednak zauważyć, że Maja Sablewska ma w tym wszystkim rację, gdyż torby shopper powstały z myślą właśnie o zakupach. Cechuje je bardzo duża pojemność, jak również wytrzymałość.