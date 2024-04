"Emeryci idźcie stąd". Poznańscy księża nagrali ironiczne "pożegnanie" abpa Gądeckiego

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki wkrótce zakończy oficjalnie swoją posługę. Tymczasem media donoszą, iż w środowisku poznańskich księży powstała piosenka, która została ułożona specjalnie na pożegnanie tego duchownego. Utrzymana jest w rytmie i melodii popularnej przyśpiewki "Siekiera, motyka..." i jest dość złośliwa względem Gądeckiego.

Ironiczna piosenka na pożegnanie abpa Gądeckiego. Napisali ją księża. Fot. Karol Porwich/East News

Abp Stanisław Gądecki jesienią skończy 75 lat. Jest on metropolitą poznańskim od 2002 roku. "Gazeta Wyborcza" odkryła właśnie, że w związku z tym, że duchowny przestaje sprawować to stanowisko, to poznańscy księża mieli ułożyć dość złośliwą piosenkę na jego odejście.

– Ta piosenka jest przekazywana między księżmi od kilku dni, albo przez SMS, albo przez portale społecznościowe. Uważam, że i tak jest bardzo delikatna, bo nastroje w diecezji naprawdę są fatalne – stwierdził w rozmowie z "GW" jeden z poznańskich wikarych.

Gazeta opublikowała też treść tej piosenki. Należy ją śpiewać lub czytać na znaną melodię piosenki "Siekiera, motyka..." (poniżej jest link to tej przyśpiewki).

Arcybiskupa Gądeckiego dotyczyć ma pierwsza zwrotka utworu, a reszta piosenki dotyczy pozostałych duchownych z poznańskiej Archidiecezji.

Poniżej jest treść pierwszej zwrotki:

"Pastorał, piuska, dekret, bejmy Kończy Stasiu, pan udzielny, Pastorał, piuska, dekret tuż, Dosza zabierz, już, już, już! Telefon, komputer, pióro, kartki Szuka Irek też posadki, Telefon, komputer, pióro, cyrk; Kanclerzować kończ już w mig!".

Refren. "Emeryci idźcie stąd, Rzym czy Strzelno, wolny bądź! Daj w Poznaniu Boże nasz, Daj biskupa, bo już czas!"

Co ciekawe, również arcybiskup Marek Jędraszewski doczekał się ironicznego pożegnania przez kolegów-duchownych.

Chodzi o to, że jak informowaliśmy, już w lipcu abp Marek Jędraszewski przestanie być metropolitą krakowskim. Mówi się jednak, że hierarcha nie zamierza jednak opuszczać dawnej Polskiej stolicy. Duchowny ma przenieść się do specjalnie szykowanych dla niego apartamentów w ścisłym centrum Krakowa, nazywana już "krakowskim Castel Gandolfo".

Te doniesienia mediów wywołały anonimową reakcję najpewniej podwładnych mu księży. Powstała bowiem również dość złośliwa piosenka dla odchodzącego metropolity, która jest dostępna na YouTube (link jest powyżej).

"Zostaw już Kraków i Podhale w spokoju. Odpocznij od pasterskiego trudu i znoju. Czas w Kościele przejść na emeryturę. Za Twoje rządy wystawimy Ci fakturę" – śpiewają autorzy na nagraniu, dodając refren "Marcus Episcopus, wracaj do Poznania".

