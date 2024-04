Cook Story by Samsung w nowej odsłonie – teraz jeszcze bardziej smart

25 kwietnia br. ponownie swoje przestrzenie otworzyło Cook Story by Samsung, unikatowy punkt na kulinarnej mapie Warszawy. W Cook Story można wziąć udział w warsztatach kulinarnych, jak również poznać z bliska najnowocześniejsze technologie w urządzeniach AGD Samsung. Dlaczego jeszcze warto odwiedzić to miejsce?

Foto mat. prasowe

Cook Story by Samsung powstało w 2017 r. jako miejsce inspiracji dla wszystkich adeptów sztuki kulinarnej. Od momentu otwarcia zorganizowano tu ponad 1000 warsztatów, w których wzięło udział ponad 20 tys. osób. Uczestnicy spotkań doskonalili tutaj swoje umiejętności kulinarne i odkrywali tajniki mniej i bardziej egzotycznych kuchni.

Cook Story by Samsung to jednak nie tylko szkoła gotowania. Przewidziano tu również specjalny showroom, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt AGD, pozwalający przyjrzeć się z bliska innowacjom w urządzeniach codziennego użytku, takich jak piekarniki, lodówki czy płyty indukcyjne.

Więcej niż showroom

Z początkiem kwietnia br. zakończył się gruntowny remont Cook Story by Samsung. Oprócz renowacji i odświeżenia wnętrz zmianie uległa też zawartość showroomu, w którym teraz wystawiona została pełna oferta urządzeń do zabudowy Samsung, w tym najnowsze linie wzornicze.

W showroomie prezentowane są wybrane urządzenia Samsung; m.in. piekarniki Samsung Dual Cook, które umożliwiają przygotowanie dwóch różnych potraw jednocześnie, bez ryzyka przenikania się zapachów, jak też lodówki z technologią Twin Cooling Plus, gwarantującej, że jedzenie zachowuje świeżość przez dłuższy czas poprzez zmianę temperatury i wilgotności w chłodziarce z wykorzystaniem niezależnych parowników i obiegów powietrza. Wystawę uzupełniają płyty indukcyjne Samsung z otwartą przestrzenia Flex Zone, która może pomieścić jednocześnie kilka naczyń oraz zmywarki z technologią Water Jet Clean.

Goście showroomu będą mogli poprosić profesjonalnych doradców o opinię, a ci opowiedzą o rozwiązaniach smart do domu i wyjaśnią benefity wynikające z połączenia urządzeń AGD z aplikacją SmartThings[1]. Konsultanci pomogą także wybrać odpowiednie rozwiązania do danej kuchni. Jest również możliwość kupna urządzeń z dogodnym terminem dostawy.

Partnerem shworoomu jest marka Paradyż. Prezentowane urządzenia oraz blat w części warsztatowej został wyposażony w spieki Partnera. Spieki kwarcowe TRI-D to nowa kategoria produktów Ceramiki Paradyż zachwycających nieszablonowym designem. Jest to produkt niezwykle praktyczny, odporny na różnego rodzaju negatywne czynniki, takie jak: zarysowania, przebarwienia, wysokie temperatury czy oddziaływanie chemii. Jest zarazem bezpieczny dla żywności.

Nowe otwarcie

Cook Story by Samsung w nowej odsłonie można podziwiać od 25 kwietnia, kiedy to w przestrzeniach tego wyjątkowego miejsca odbyło się specjalne wydarzenie celebrujące re-launch studia. Spotkanie poprowadził uznany kucharz Piotr Kucharski.

W nowym showroomie Cook Story od teraz na żywo można podziwiać unikatowe wzornictwo wybranych urządzeń marki Samsung z wariantami kolorystycznymi Bespoke, łącznie z dedykowanymi do studiów kuchennych modelami Infinite Line. W części poświęconej inteligentnym rozwiązaniom do domu można poznać benefity wynikające z wykorzystywania aplikacji mobilnej SmartThings oraz asystenta gotowania SmartThings Food[2], jak również funkcje oszczędzania energii i zarządzania nią z zużyciem trybu AI Energy Mode oraz bezpieczeństwo użytkowania, oparte na zdalnym monitoringu pracy i diagnostyce urządzeń.

– Pracując w kuchni na co dzień widzę, jak nowoczesne technologie rewolucjonizują nasze kuchenne doświadczenia. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w inteligentnych urządzeniach kuchennych możemy podnieść nasze umiejętności kulinarno-artystyczne na zupełnie nowy poziom – powiedział Piotr Kucharski. – Choć tradycja i umiejętność rządzą kuchnią od wieków, nowoczesne technologie dają nam możliwość sięgać po nowe smaki i doznania. To emocjonujący czas dla wszystkich pasjonatów kulinariów, gdyż granice możliwości kuchni stają się coraz bardziej płynne, a eksploracja nowych kulinarnych terytoriów staje łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a co najważniejsze – jest dostępna dla każdego.

W odnowionym studiu Cook Story by Samsung nadal będą odbywać się warsztaty kulinarne. Nad poczynaniami uczestników warsztatów będą czuwać wykwalifikowani, uznani szefowie kuchni, bloggerzy i influencerzy kulinarni, gotowi podzielić się wskazówkami i podpowiedziami oraz sztuczkami przydatnymi w przygotowaniu najróżniejszych potraw. Na chętnych czekają wydarzenia poświęcone określonej kuchni, grupie odbiorców, produktom sezonowym bądź też preferencjom żywieniowym (np. warsztaty wegańskie). Stanowiska do pracy w warsztatowej części Cook Story wyposażone zostały w najnowsze urządzenia kuchenne, umożliwiające wygodne i sprawne przygotowanie nawet najbardziej wyszukanych dań.

Cook Story by Samsung mieści się w Warszawie przy ulicy Klimczaka 1, w budynku Royal Wilanów. Szczegółowe informacje o wydarzeniach i warsztatach organizowanych w przestrzeniach Cook Story by Samsung można znaleźć na stronie internetowej www.cookstory.pl.

[1] Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android (wersja 8.0 lub wyższa) i iOS (wersja 13 lub wyższa). Wymagane połączenie Wi-Fi i posiadanie Samsung Account. Dotyczy wybranych urządzeń. Lista kompatybilnych urządzeń ze SmartThings dostępna na stronie: https://www.samsung.com/pl/support/mobile-devices/jakie-urzadzenia-sa-kompatybilne-ze-smartthings/

[2] Aktualnie niedostępny w polskiej wersji językowej.