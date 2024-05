H aier sprawił, że słowo "pralka" nabrało zupełnie nowego znaczenia. Model X11 to urządzenie, które oczywiście wypierze dokładnie każdy typ ubrań, ale jednocześnie dostosowuje się również do naszego stylu życia. I nie, w tym przypadku nie jest to pusty frazes. Sprawdźcie sami.





Czego oczekujemy dzisiaj od pralki? Ten model marki Haier szanuje twój czas

redakcja naTemat.pl

Haier sprawił, że słowo "pralka" nabrało zupełnie nowego znaczenia. Model X11 to urządzenie, które oczywiście wypierze dokładnie każdy typ ubrań, ale jednocześnie dostosowuje się również do naszego stylu życia. I nie, w tym przypadku nie jest to pusty frazes. Sprawdźcie sami.