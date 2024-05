Ależ ten czas szybko leci! Klara Lewandowska, starsza córka Anny i Roberta Lewandowskich, właśnie skończyła siedem lat. Z tej okazji rodzice zaopatrzyli się w całą wiązankę różowych balonów i opublikowali na Instagramie urocze zdjęcia z dziewczynką. Nie zabrakło też życzeń.

Anna i Robert Lewandowscy świętują siódme urodziny córki Fot. Instagram / annalewandowska

Anna i Robert Lewandowscy, którzy wzięli ślub w 2013 roku, doczekali się dwóch córek. Klara, urodziła się 4 maja 2017 roku, a Laura – 6 maja 2020 roku. W sobotę starsza pociecha Lewandowskich skończyła więc siedem lat (dwa dni później jej młodsza siostra będzie świętowała cztery latka).

Klara Lewandowska skończyła siedem lat. Lewandowscy pokazali urocze zdjęcia

Na profilach dumnych rodziców na Instagramie pojawiły się zdjęcia i życzenia. Oboje pozują z Klarą z naręczem różowych i fioletowych balonów. Dziewczynka trzyma też duży balon w kształcie cyfry siedem.

"Wszystkiego najlepszego, Klaro! Dorastasz tak szybko! Niech Twój dzień będzie wypełniony śmiechem i całą radością, jaką może pomieścić Twoje małe serce! Kochamy Cię i jesteśmy z Ciebie bardzo dumni" – napisała Anna Lewandowska w języku angielskim.

Takie same życzenia zamieścił Robert Lewandowski. Pojawiło się też urocze zdjęcie, na którym piłkarz FC Barcelony trzyma uśmiechniętą dziewczynkę na rękach i całuje ją w policzek. Mała Klara Lewandowska pozuje do obiektywu i ma na sobie różowe okulary przeciwsłoneczne.

Klara odprowadziła Roberta Lewandowskiego na boisko przed meczem

Przypomnijmy, że 21 marca Polacy walczyli z Estonią o możliwość awansu do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (który ostatecznie wywalczyli w meczu z Walią). Tuż przed meczem fani zobaczyli niezwykły obrazek.

W tunelu, na kilka minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego, obok kapitana Biało-Czerwonych Roberta Lewandowskiego pojawiła się jego córka Klara. Kiedy arbiter dał sygnał do wyjścia, chwyciła go za rękę i wyprowadziła na murawę PGE Narodowego. Dla dziewczynki był to debiut w takiej roli.

"O proszę. Klara wyprowadzała Roberta na murawę. Może mu przyniesie w końcu szczęście" – to tylko jeden z komentarzy, jaki pojawił się w sieci tuż przed meczem Polska – Estonia, a internauci zachwycali się dziewczynką.

Zdjęcia córki dodała też w relacjach na Instastories Anna Lewandowska, która również pojawiła się na stadionie. Żona naszego snajpera dołączyła do wpisu kilka emotikonek, w tym wzruszoną "buźkę" i polską flagę. Zaraz po tym, jak Polacy rozpoczęli walkę o Euro 2024, Klara razem z mamą były już na trybunach, by dopingować Biało-Czerwonych.

