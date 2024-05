O jakim kierunku pomyślisz, gdy ktoś zapyta o najlepsze oferty all inclusive? Większość turystów zapewne wspomni "gigantów" tej formy wypoczynku, czyli Turcję i Egipt. Okazuje się jednak, że opcję AI na najwyższym poziomie potrafią zagwarantować także hotele w Grecji. Z pewnego względu nie jest to jednak przyjemność dostępna dla wszystkich chętnych.

Sprawdziliśmy, jakie są najlepsze hotele all inclusive w Grecji. Fot. Bayerl, Gunther / Travel Collection / East News; Panther Media / East News

Grecja oczywiście znajduje się wysoko na liście krajów, do których można wyjechać na wakacje all inclusive, ale en masse greccy hotelarze nie słyną z jakości takiej oferty. Jak wspominała w naTemat.pl Klaudia Zawistowska, nawet najtańsze wczasy AI mogą zachęcać, aby powrócić do danego kraju, jednak Grecja jest niechlubnym wyjątkiem.

Zdanie naszej redakcyjnej koleżanki nie jest odosobnione. W recenzjach hoteli w serwisach rezerwacyjnych i biurach podróży greckie obiekty z ofertą all inclusive zazwyczaj oceniane są znacznie gorzej, niż te z Turcji, Egiptu, Cypru, Bułgarii, czy nawet Tunezji (która niedawno "wygrała" w rankingu najmniej polecanych kierunków wakacyjnych).

Najlepsze hotele all inclusive w Grecji

Pewnym zaskoczeniem okazał się więc fakt, iż w najnowszym zestawieniu Tripadvisor Travellers' Choice Awards Best of the Best Hotels odnaleźć można aż cztery hotele all inclusive z Grecji.

Ikos Aria, Kos

Najwyżej uplasował się hotel Ikos Aria, który wybudowano na wyspie Kos. Na liście najlepszych hoteli z ofertą AI w Europie ustąpił on jedynie dwóm obiektom ze słynnego tureckiego kurortu Belek.

"Luksusowy pięciogwiazdkowy kompleks rozciąga się na powierzchni ponad 20 ha na południowo-zachodnim wybrzeżu. (...) Kompleks posiada łącznie 370 apartamentów, pokoi i bungalowów, z których część zlokalizowana jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży" – opisują hotel Ikos Aria dziennikarze renomowanego niemieckiego serwisu podróżniczego Travelbook.de.

W tym greckim hotelu znajduje się siedem restauracji à la carte oraz międzynarodowa restauracja bufetowa. Oprócz różnych barów oraz kilku krytych i odkrytych basenów hotel oferuje różnorodne zajęcia dla dzieci i dorosłych, a także kompleksową opiekę nad maluchami.

Ikos Oceania, Chalkidiki

Czwarte miejsce w zestawieniu również zajmuje grecki ośrodek – Ikos Oceania w Nea Moudania na Chalkidiki. W uzasadnieniu wysokiej pozycji tego obiektu wskazano, że jest on znany z bardzo ekologicznego nastawienia i przyjaznego personelu.

"Obiekt zdobią plaże oznaczone Błękitną Flagą, a pokoje z widokiem na morze zapewniają kojącą atmosferę" – czytamy. Hotel zapewnia też bogatą ofertę dla osób lubiących aktywny wypoczynek.

Działają tam cztery restauracje à la carte oraz międzynarodowa restauracja bufetowa Flavours. Goście mogą korzystać także z sześciu barów zlokalizowanych wewnątrz budynków lub w rozległych hotelowych ogrodach.

Oferowany w Oceanii program Infinite Lifestyle Dine-Out oferuje gościom możliwość skosztowania autentycznych potraw kuchni greckiej.

Ikos Dassia, Korfu

Do tej samej sieci hotelarskiej należy też miejsce, które znalazło się na siódmym miejscu w Travellers’ Choice Awards. Mowa o Ikos Dassia na Korfu.

To stosunkowo nowy 5-gwiazdkowy ośrodek zbudowany w "luksusowym współczesnym stylu śródziemnomorskim". Podobnie jak inne hotele z grupy Ikos Resorts ma on własną, długą, piaszczystą plażę.

"Dassia stosuje najwyższe standardy jakości, usług i rozrywki, designu i stylu" – wskazano. Na terenie ośrodka oprócz pokoi i apartamentów znajdujących się w dwóch budynkach głównych goście mogą wybrać też nocleg w bungalowach.

Do dyspozycji wczasowiczów jest aż osiem restauracji, dziesięć barów, dwa centra Spa, kryty i odkryty basen, amfiteatr, centrum sportów wodnych, centra fitness oraz minikluby dla dzieci.

Ikos Olivia, Chalkidiki

Dziesiątkę najlepszych europejskich hoteli all inclusive zamyka natomiast Ikos Olivia, który znajdziemy na Półwyspie Chalcydyckim.

"Oferuje przestronne pokoje gościnne i mniejsze apartamenty z widokiem na błyszczące Morze Egejskie, a luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w niskich bungalowach z zadbanymi prywatnymi ogrodami i ekskluzywną częścią deluxe są uosobieniem stylu i komfortu" – zachwala Tripadvisor.

Także ten obiekt oferuje program Infinite Lifestyle Dine-Out, który goście doceniają za możliwość łatwego kontaktu z prawdziwą grecką kuchnią w najlepszym wydaniu. Olivia słynie również z wielkich terenów zielonych i własnej plaży o długości aż 450 m.

Oferta all inclusive w Grecji może być najwyższej jakości. Jest tylko jeden problem...

Jak wspomnieliśmy na wstępie, z najlepszymi hotelami all inclusive w Grecji jest pewien istotny problem, który sprawia, że ich oferty nie są dla wszystkich. Chodzi oczywiście o pieniądze.

W sezonie letnim tygodniowy pobyt z opcją wyżywienia AI w Ikos Aria to w polskich biurach podróży wydatek rzędu 18 300 zł... za osobę. O wiele tańszy, ale nadal wymagający wyłożenia na krótkie wakacje naprawdę sporej sumy, jest Ikos Oceania. W tym obiekcie najtańszy pokój da się zarezerwować za ok. 11 tys. zł za osobę.

Choć znajduje się on kilka oczek niżej w prestiżowym rankingu, więcej polski klient musi zapłacić za hotel Ikos Dassia. W wakacje 2024 touroperatorzy za tydzień na all inclusive chcą blisko 14 tys. zł za osobę. Blisko 15 tys. zł na głowę muszą natomiast wysupłać chętni do skorzystania z oferty AI w Ikos Olivia.

