"Spotkajmy się, by tego nie stracić". Tusk na 4 czerwca szykuje pokaz siły

Jakub Noch

Wygląda na to, że Donald Tusk tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zamierza dokonać pokazu siły politycznej. W środowy wieczór premier wezwał swoich sympatyków do udziału w wielkim wiecu.