Klara znowu buduje. Kolejny tom serii o małej konstruktorce, która przełamuje stereotypy

Jeśli wasze córki na pytanie: “Kim chcesz zostać, jak dorośniesz?”, co miesiąc mają inną odpowiedź, powinniście się cieszyć. Więcej: powinniście czuć dumę z dobrze spełnionego rodzicielskiego obowiązku. Fakt, że dzieci mogą dzisiaj marzyć o dowolnej ścieżce kariery, niezależenie od płci, to w znacznej mierze wasza zasługa. Część sukcesu warto jednak przypisać również tym, którzy angażują się w wydawanie takich serii książkowych, jak “Klara buduje”.

Fot. materiały prasowe

Ci, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać Klary, niech szybko nadrabiają zaległości. Jeśli jej kariera będzie rozwijać się w tak zawrotnym tempie, ani się obejrzycie, jak dorośnie i stanie się jedną z najbardziej znanych postaci w świecie fikcyjnych konstruktorek.

Książeczki z serii o Klarze-budowniczce wydaje fundacja ERBUD. Ich cel jest prosty: pokazać dziewczynkom (i jednocześnie wszystkim dookoła), że mogą być, kim tylko sobie zamarzą. Jak tłumaczy wydawca:

Książki łamią stereotypy, wzmacniają wiarę w siebie i swoje możliwości. To także historie o budowaniu relacji i sile pracy zespołowej, będącej nieodzownym elementem każdego projektu budowlanego. Nota od wydawcy “Klara buduje”

Klara nie boi się więc żadnych wyzwań. W najnowszym tomie swoich przygód postanawia więc zbudować wiatrak i razem z przyjaciółmi odkrywać świat odnawialnych źródeł energii.

Czy wiecie, że drzemie w was niezwykła moc? Jeżeli jeszcze w to wątpicie, posłuchajcie opowieści o Klarze i jej przyjaciołach. Być może też znajdziecie w sobie energię do działania! "Klasra buduje wiatrak" fragment książki

Oswajanie zielonej energii

Partnerem tytułu “Klara buduje wiatrak” jest ONDE - lider branży Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Spółka dba jednak nie tylko o to, aby nasz kraj płynnie przechodził transformację energetyczną. ONDE działa również na polu edukacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i aktywnie wspiera młodych naukowców, zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z dziedziny zielonej energii, poprzez program grantowy SOFIA.

Jedną z finalistek poprzedniej edycji była “koleżanka” Klary – młoda naukowczyni, która zaprezentowała projekt wykorzystania potencjału energetycznego odpadowych tworzyw sztucznych w recyklingu chemicznym.

Na efekty jej prac będziemy musieli jeszcze nieco poczekać, ale jeśli jesteście ciekawi, jak z zadaniem budowy wiatraka poradziła sobie Klara, wystarczy, że wejdziecie na stronę Fundacji Erbud. W internetowym sklepie dostępne są wszystkie trzy części serii.

Nie minęła sekunda, a stali na szczycie wielkiej tamy. Emilka aż się cofnęła, bo bała się, że zrobi jeden nieostrożny krok i zleci kilkadziesiąt metrów w dół. – Są jednak zasoby, z których można korzystać bez ich wyczerpywania – powiedziała babcia. Klarze zaświeciły się oczy. Usłyszała szum wody, który dobiegał spod jej stóp. Poczuła mrowienie w koniuszkach palców. – Prąd można pozyskać także z wody, wiatru i słońca! – wykrzyknęła i zdjęła gogle. "Klasra buduje wiatrak" fragment książki

Podpowiemy tylko, że naszą bohaterkę w jej przygodzie wspierał zacny team ekspertów. Autorem tej, jak również dwóch pozostałych książeczek z serii, jest Jakub Skworz, autor m.in. takich pozycji jak „Mania Skłodowska” czy „Frycek Chopin”. Ilustracje wykonała Paulina Derecka, która ma na koncie tytuł: „Wanda, bojowa panna. O Wandzie Krahelskiej”.

Klara dostała również wsparcie merytoryczne: jednym z bohaterów książki jest Marek Kołodziejski, specjalista od 12 lat związany z ONDE.

Po co “Klara buduje wiatrak”?

Skoro we wstępie obwieściliśmy, że dzisiaj zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, mogą być, kim tylko sobie zamarzą, to czy właściwie wydawanie i promowanie książek z Klarą w roli głównej ma aż tak duże znaczenie? Ma. I to ogromny.

Klara, Emilka i Marek odkryli tajemnicę energii przyszłości. Jestem przekonany, że i wy już ją znacie. Prąd z odnawialnych źródeł to przyszłość. Przyszłość zasilania każdego urządzenia: komputera, smartfona, konsoli do gier, roweru elektrycznego czy hulajnogi. "Klasra buduje wiatrak" fragment książki

Jeszcze 60 lat temu kobiety w Europie stanowiły zaledwie 1 proc. kardy inżynierskiej. W 2021 roku wartość ta wzrosła do 41 proc., co zdecydowanie jest wskaźnikiem postępu. Problem tylko w tym, że gdy przyjrzymy się poszczególnym sektorom nauki czy inżynierii, okaże się, że liczby nie są aż tak imponujące.

Eurostat donosi, że na przykład w sektorze lotniczym kobiety stanowią zaledwie 28 proc. zatrudnionych; w przemyśle – 21 proc. W motoryzacji pracuje zaledwie 13 proc. kobiet, a w transporcie wodnym – tylko 8 proc.

Z raportu sporządzonego przez firmę McKinsey wynika, że w sektorze technologicznym działa obecnie 22 proc. kobiet, ale już dla stanowisk związanych z obliczeniami i operacjami współczynnik ten wynosi tylko 15 proc.

Jak wygląda na tym tle branża OZE? Z danych Międzynarodowej Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) wynika, że kobiety stanowią 32 proc. wszystkich pracowników w tym sektorze. W fotowoltaice ich udział to 40 proc., a w energetyce wiatrowej – zaledwie 21 proc.

O tym, dlaczego kobiety są niedoreprezentowane w większości sektorów związanych z inżynierią czy technologią, można mówić dużo i długo. Ważniejsze jest jednak to, aby sytuację zmienić na lepsze. I to jak najszybciej.

– Branża będzie potrzebować specjalistów i liczymy, że promocja tego kierunku już wśród młodych ludzi przyczyni się do zmniejszenia luki kadrowej w przyszłości. A przyszłość z całą pewnością będzie należeć do energii z wiatru i słońca – mówi Kamila Kużaj-Karaszewska, HR Menedżerka w ONDE.

Czy Klara wychowa nowe pokolenie inżynierek i inżynierów? Osoby zaangażowane w stworzenie najnowszego tomu jej przygód są dobrej myśli:

– Jestem ogromnym fanem przygód Klary, nie tylko jako ojciec dwóch córek, ale przede wszystkim osoba od lat związana z branżą budowlaną. Widzimy zmiany i cieszymy się, że na politechniki i uczelnie techniczne trafia coraz więcej kobiet, dlatego jestem dumny, że tym razem Klara zbuduje z naszą pomocą wiatrak – mówi Piotr Gutowski, wiceprezes ONDE.