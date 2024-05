Britney Spears nie przestaje szokować swoimi treściami na Instagramie. Znów pokazała swojego nagie kadry. W jednym z postów tłumaczyła też, dlaczego tak aktywnie udziela się w social mediach.

Britney Spears znów szokuje na Instagramie. Fot. zz/GOTPAP/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

W życiu Spears działo się już naprawdę wiele. W 2021 roku udało jej się uwolnić spod kurateli ojca, do którego trafiały wszystkie zarobione przez nią pieniądze. Była ubezwłasnowolniona od 2008 roku.

Ostatnio "księżniczka popu" znów wróciła na pierwsze strony gazet. To za sprawą afery w hotelu Chateau Marmont. Tam gwiazda świętowała zakończenie rozprawy rozwodowej. Oczywiście bawiła się ze swoim nowym partnerem Paulem Richardem Solizem. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. W trakcie hucznej zabawy miało dojść do awantury. W rezultacie Spears miała doznać poważnej kontuzji.

Niedługo później "Us Weekly" doniósł, że nowy partner Spears ma manipulować Britney oraz sprawiać, że 42-latka odcina się od rodziny. "Jest okropny (…) Jest źródłem wielu jej problemów i sprawia, że jej stan psychiczny się pogorszył (…) Stara się sprawić, aby przestała ufać najbliższym osobom" – przekazał tabloidowi informator.

Nagie zdjęcia Britney i jej tłumaczenia na Instagramie

Ponadto aktywność Spears na Instagramie budzi duże emocje, zarówno wśród jej fanów, jak i dziennikarzy. Poza odważnymi zdjęciami piosenkarka często wrzuca filmiki taneczne, losowe zdjęcia z internetu, a nawet screeny z tapety na telefonie. Nierzadko prawie takie same filmiki są zamieszczone dwukrotnie, dosłownie jeden za drugim.

Nie brakuje też jej nagich zdjęć. 23 maja znów pojawiły się jej ujęcia, na których jest zupełnie bez ubrań.

W jednym z postów Britney miała też wyjaśnić, dlaczego tak często dodaje posty. W dość chaotycznym opisie wspominała: "Był czas, kiedy przetrzymywano mnie w ośrodku wbrew własnej woli przez bardzo długi czas… Cóż, szczerze mówiąc, od tamtej pory już nie jestem tą samą osobą, co kiedyś".

"Pomyślałam sobie, że skoro przestałam tak często dodawać na IG, czyli około 7 postów w miesiącu, uznali, że nie pracuję wystarczająco ciężko, więc od tego czasu pracuję ciężej! Na IG przedstawiam siebie, jako trzymającą się w ryzach, jednak jest wiele osób, które nie wiedzą, przez co przeszło moje ciało!" – cytuje słowa Spears eska.pl, bowiem wspomniany wpis zniknął już z jej Instagrama.

"Nie jestem tu po to, żeby zgrywać ofiarę, ale po to, żeby wyjaśnić, że chociaż napisałam książkę o moich doświadczeniach, trauma nadal istnieje i prawdopodobnie zawsze już będzie. Jest to niezwykle głębokie i z tego, co wiem, w niektóre dni mogę być zdenerwowana lub nie być w porządku, ale wydaje mi się, że świat nie daje mi na to przyzwolenia" – podsumowała gwiazda.