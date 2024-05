Roman Giertych zamieścił w swoich mediach społecznościowych tajemniczy wpis. Wygląda na to, że poseł Koalicji Obywatelskiej sugeruje ujawnienie kolejnych taśm, które mają uderzyć w polityczną konkurencję. Tym razem – niekoniecznie z Suwerennej Polski.

Roman Giertych w serwisie X zapowiada kolejne taśmy. Mówi o PiS Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Roman Giertych postanowił podnieść ciśnienie politykom Prawa i Sprawiedliwości, pisząc o czekających ich kłopotach. A ponieważ nic nie wywołuje większego lęku, niż nieznane, mecenas ograniczył się do złowieszczej sugestii.

"A wiecie, że w innych środowiskach PiS też są panowie Kleks? I też nagrywali i nagrywają…" – napisał Giertych na swoim koncie w serwisie X. Jak można czytać jego tajemnicze słowa?

Oczywiste jest, że poseł KO nawiązał w swoim wpisie do taśm szerokim strumieniem publikowanych od tygodnia w polskich mediach. Autorem nagrań, które wychodzą dziś na światło dzienne, jest jego klient Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości (FS), z racji oryginalnej stylizacji zarostu, nazywany "panem Kleksem".

Mraz jest jedną z osób, które usłyszały już zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w FS w czasach, gdy resortem sprawiedliwości zarządzał Zbigniew Ziobro. Poszedł on jednak na współpracę z wymiarem sprawiedliwości, a jego zeznania posłużyły do sformułowania zarzutów wobec kilku innych osób, mają też być podstawą do sformułowania wniosków o odebranie immunitetów kilku posłom.

Tomasz Mraz nagrał czołowych polityków Suwerennej Polski

Jednocześnie Mraz dzieli się swoją wiedzą na temat nieprawidłowości przy dotacjach z Funduszu Sprawiedliwości z posłami zasiadającymi w komisji ds. rozliczeń PiS, kierowanej przez wspomnianego wyżej Gietycha.

Według byłego dyrektora, konkursy na przyznanie dotacji miały podlegać "ręcznemu sterowaniu" ze strony kierownictwa resortu.

– Zbigniew Ziobro sam prowadził rozmowy z podmiotami, które miały zwyciężyć w przyszłych konkursach. I potem na podstawie tego, co ustalił z jakimś przyszłym beneficjentem, wiceminister Romanowski przekazywał polecenie stworzenia konkursu, który pasowałby pod ramy tego konkretnego beneficjenta – mówił w Sejmie Tomasz Mraz.

Dodatkowo Mraz zafundował polskim mediom atrakcję w postaci nagrań z udziałem czołowych polityków Suwerennej Polski, które poczynił na przestrzeni 2 lat pracy w resorcie Ziobry.

O czym mówią bohaterowie taśm Tomasza Mraza

Wśród opublikowanych taśm znalazły się prawdziwe "perełki", takie jak choćby rozmowa Mraza oraz wiceministra Marcina Romanowskiego z zakonnikiem reprezentującym fundację Lux Veritatis Tadeusza Rydzyka, dotycząca organizacji... koncertu Roxie Węgiel.

Kolejne z nagrań, także z udziałem Tomasza Mraza i Marcina Romanowskiego dotyczyło dotacji dla fundacji Profeto. Z kolei pierwsza z taśm, opublikowana w zeszły piątek, prezentowała rozmowę Romanowskiego z Jakubem Romelczykiem, ówczesnym Prokuratorem Regionalnym w Warszawie. Nagrani panowie omawiali strategię wobec zawiadomienia złożonego przez posła KO Witolda Zembaczyńskiego...

Czego mają dotyczyć nowe taśmy, których istnienie zasugerował w swoim wpisie Roman Giertych? Kto, kogo, gdzie i w jakich okolicznościach nagrał? Tego półki co nie wiadomo. Znając jednak dynamikę polskiej polityki, a także wyborczy kalendarz, nie można wykluczyć, że coś interesującego wydarzy się w najbliższych dniach.