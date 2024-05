O godzinie 20 w piątek rusza 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Hasło "Znów łączy" nie jest przypadkowe, bo to pierwszy opolski festiwal po zmianach w TVP. Powróci Kabareton i Superjedynki, a w piątek czekają nas aż dwa koncerty konkursowe. Wykonawcy i program naprawdę robią wrażenie – czy Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu powróci dobry poziom? Oto, czego możemy się spodziewać po Festiwalu w Opolu 2024.

W piątek rusza Festiwal w Opolu 2024 Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Tegoroczny 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczyna się w piątek 31 maja i potrwa do 2 czerwca (niedziela). Będzie to pierwsze "święto polskiej muzyki" po zmianach władz Telewizji Polskiej po wyborach parlamentarnych. A dodajmy, że w ubiegłym roku kontrowersje były duże, a poziom... dość niski.

Dyrektorem artystycznym tegorocznego festiwalu został Wojciech Iwański, który już wcześniej zapowiadał, że festiwal "wróci do korzeni". "Opole będzie znów festiwalem piosenki, a nie tańca jak w ostatnich latach. Orkiestra zasiądzie na scenie, co da jej kontakt z publicznością. Będzie to miało spore znaczenie dla odbioru festiwalu" – mówił Wirtualnym Mediom w marcu.

Za oprawę muzyczną Festiwalu w Opolu odpowie w tym roku Adam Sztaba. Scenografię widowisk przygotowuje Giorgos Stylianou-Matsis, przewodniczącym jury będzie Jacek Cygan, a rzecznikiem prasowym festiwalu – Marek Sierocki.

Rusza Festiwal w Opolu 2024. Oto program na piątek

Co czeka nas pierwszego dnia Festiwalu w Opolu 2024? W piątek obejrzymy aż dwa koncerty konkursowe.

O godzinie 20 rozpoczną się "Premiery". O zwycięstwo powalczy dziesięcioro wykonawców: Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam") i Jan Górka ("No powiedz mi").

Częścią koncertu będzie recital Kayah i Andrzeja Piasecznego, którzy poprowadzą show. Oprócz tego wystąpią Gaba Kulka i Skaldowie. Za scenariusz i reżyserię "Premier" odpowiada Beata Szymańska-Masny.

O godzinie 22 widzowie obejrzą z kolei koncert "Twoje serce do życia wystarczy” – Michał Bajor, 50 lat od opolskiego debiutu". Michał Bajor będzie świętował 50-lecie swojej obecności na scenie (od debiutu w Opolu), a gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kayah. Orkiestrę poprowadzi Zygmunt Kukla, a scenarzystką i reżyserką koncertu ponownie będzie Beata Szymańska-Masny.

O godzinie 22:50 zacznie się drugi koncert konkursowy, czyli "Debiuty – Niemen symfonicznie". Dziesięcioro wykonawców zaśpiewa wybrane przeboje z repertuaru Czesława Niemena – w 2024 roku przypada 20. rocznica śmierci i 85. rocznica urodzin legendarnego artysty.

Wystąpią: Klaudia Marzec, Zalia, Lou Lou Safran, Norbert Wronka, Iga Kozacka, Wojtek Stefanowski, Natalia Muianga, Dominika Dobrosielska, Lina i Alan Cymbalista. Podczas "Debiutów" zaśpiewają także gościnnie Sława Przybylska oraz Natalia Niemen, córka Czesława Niemena. Koncert poprowadzą Aleksandra Kostrzewska i Bartosz Cebeńko, na czele orkiestry stanie Patryk Sikora, a za scenariusz i reżyserię odpowiada Paweł Zeitz.

Program Festiwalu w Opolu 2024 na sobotę i niedzielę

Co czeka nas w kolejne dni? Drugiego dnia festiwalu, czyli w sobotę 1 czerwca powrócą "Superjedynki". Od godziny 20 wystąpią gwiazdy polskiego rocka: Bajm, Big Cyc, Lady Pank, Wilki, Proletaryat, Kobranocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji oraz Chłopcy z Placu Broni. Koncert, którego scenarzystą i reżyserem jest Cyprian Ziąbski, poprowadzi Marcin Daniec.

Z kolei o godzinie 22 czeka nas kolejny powrót, czyli "Kabareton". Wystąpią: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret K2, Grupa MoCarta, Zenon Laskowik, Jerzy Kryszak i Zbigniew Zamachowski.

Kabareton poprowadzi Piotr Bałtroczyk, a za scenariusz koncertu odpowiada Robert Górski. Reżyserem jest Szymon Łosiewicz. Oprawa muzyczna wydarzenia będzie dziełem Marcina Partykaa (The Jobers).

Niedziela 2 czerwca to trzeci i ostatni dzień festiwalu. Zaplanowano jeden niezwykły koncert "Zakochani są wśród nas" (start: godzina 20), podczas którego wykonane zostaną piosenki Janusza Kondratowicza. Ideą show jest łączenie pokoleń oraz stylów i gatunków muzycznych.

Wystąpią: Kayah, Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Staszek Sojka, Roxie Węgiel, Piotr Cugowski, Damian Ukeje, Ewelina Flinta, Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Andrzej Lampert, Natalia Przybysz, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Bovska, Krzysztof Zalewski, Ania Karwan, Alicja Majewska, Kasia Wilk oraz Marcin Wyrostek.

Orkiestrę poprowadzi Adam Sztaba, który będzie również autorem wszystkich zaprezentowanych podczas koncertu aranżacji. Koncert poprowadzi Jacek Cygan, a za scenariusz i reżyserię odpowie Wojciech Iwański.

Gdzie oglądać Festiwal w Opolu? Wszystkie koncerty będą transmitowane na TVP1 i TVP Polonia.

