We wtorek Polskę obiegła smutna wiadomość – zmarł Janusz Rewiński. Polski kabareciarz, aktor i były polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformował syn Jonasz Rewiński. Media ustaliły już, gdzie odbędzie się pochówek artysty.

Nie żyje Janusz Rewiński. Wiadomo już, gdzie będzie pochowany. Fot. TOMASZ KANIEWSKI/East News

"Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję, że 'mają rozmach'" – napisał we wtorek Jonasz Rewiński.

Wiadomo, gdzie będzie pochowany Janusz Rewiński

W środę z kolei "Fakt" ustalił nieoficjalnie, że pogrzeb satyryka odbędzie się w piątek 7 czerwca o godz. 12.00 w kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie-Radości. Artysta spocznie na miejscowym cmentarzu parafialnym. Rewiński kilka lat temu zdecydował się jednak opuścić stolicę i przeprowadzić na wieś, więc decyzja jego rodziny może trochę zaskakiwać.

Wcześniej Krzysztof Piasecki, który od lat przyjaźnił się z Januszem Rewińskim, ujawnił w rozmowie z "Faktem", że satyryk miał problemy ze zdrowiem.

– Janusz miał pierwsze załamanie stanu zdrowia po całym cyklu "Plam" – powiedział nawiązując do 2004 roku, kiedy TVN rozwiązał z nimi współpracę. Obaj domagali się bowiem większych płac i zmniejszenia liczby reklam w przerwie, na co Mariusz Walter nie przystał.

– Wylądował wtedy w szpitalu. Potem się dowiedziałem, że to chodziło o rodzaj cukrzycy. Pytałem go, czy sobie bada cukier, to powiedział, że nie. Wie pani, mężczyźni tak mają podobno, że się nie leczą – przekazał Piasecki.

Biografia Janusza Rewińskiego

Przypomnijmy, że największą sławę przyniosła mu kultowa rola Siary Siarzewskiego z "Kilera". W latach 90. była to jedna z najpopularniejszych postaci polskiego kina. Aktora mogliśmy też oglądać w "Rysiu" czy "Podróżach pana Kleksa".

Rewiński przez lata był związany ze sceną kabaretową. Jeszcze podczas studiów aktorskich występował w Piwnicy pod Baranami. Potem pojawiał się u boku Zenona Laskowika w kabarecie Tey. W latach 80. stworzył słynny duet z Bohdanem Smoleniem. Zainteresowaniem cieszył się też jego udział w kabarecie Olgi Lipińskiej.

Rewiński miał na swoim koncie krótką działalność polityczną. Na początku lat 90. został posłem I kadencji Sejmu, do którego trafił z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa (sam ją założył). Ponadto przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku udzielił poparcia Andrzejowi Dudzie i zaangażował się w jego kampanię.

Kilka lat temu Rewiński porzucił show-biznes na rzecz wiejskiego życia. Wyprowadził się w okolice Mińska Mazowieckiego. – Na 12 hektarach ziemi mam las, stawy rybne, łąki i pastwiska. Hoduję cztery konie, dziesięć owiec, cztery kozy, kury i kaczki. Koszę łąki, suszę siano, wycinam gałęzie, zabezpieczam sobie opał, drewno na zimę – opowiadał w jednym z wywiadów.