Hymn Męskiego Grania już jest! Fani zachwycają się klimatem utworu "Wolne duchy"

Męskie Granie powróciło. Właśnie pokazano teledysk do piosenki "Wolne duchy" w wykonaniu Darii Zawiałow, Mroza i duetu Kacperczyk. Fani są wzruszeni klimatem wideo klipu. "Ten teledysk pachnie skoszoną trawą i wakacjami na działce" – czytamy w komentarzach na YouTube.

Piosenka "Wolne duchy", którą śpiewają Daria Zawiałow, Mrozu i Kacperczyk, to hymn Męskiego Grania 2024 Fot. Youtube / Męskie Granie

Tegoroczna edycja Męskiego Grania jest jubileuszowa, bo piętnasta. Z tego też względu organizatorzy przygotowali mnóstwo niespodzianek dla słuchaczy. Trasa Męskiego Grania 2024 rozpocznie się więc wyjątkowo w Żywcu (od lat to tam się kończyła), a zakończy w Warszawie, w której pojawi się też scena klubowa. Początek już 28 czerwca, wielki finał: 24 sierpnia.

"Wolne duchy", czyli hymn Męskiego Grania 2024 [WIDEO]

We wtorek (11 czerwca) Męskie Granie opublikowało w sieci piosenkę zatytułowaną "Wolne duchy", a wraz z nią teledysk, w którym pokazano gigantyczne głowy Darii Zawiałow, Mroza i duetu Kacperczyk, które jadą przez Polskę na przyczepach. W tle widzimy rodzime pola i łąki, pasące się krowy, a także zwykłych ludzi – kończących pracę, kupujących kwiaty i nagrywających wielkie makiety z podobiznami artystów.

Fani są zachwyceni klimatem utworu. Wielu z nich określiło hymn Męskiego Grania mianem "nostalgicznego". Niektórzy przyznali się nawet do tego, że uronili łezkę podczas słuchania piosenki.

"Wzruszyłam się, może dlatego, że pokazują piękną Polskę, a sama piosenka wpada w ucho"; "Teledysk na wysokim poziomie"; "Aż poczułam klimat nadchodzącego urlopu"; "Ten teledysk pachnie skoszoną trawą, wakacjami na działce i reportażami z małomiasteczkowej Polski lat 90."; "W Żywcu będzie ogień" – piszą użytkownicy YouTube.

Oczywiście wśród komentarzy nie zabrakło uwag niezadowolonych słuchaczy. "Oj jak bardzo nie pykło"; "To jest tak bezpłciowa piosenka, że byłbym w stanie pomylić ją z innymi utworami"; "Brakuje już polotu tym piosenkom. Przekazu. Energii"; "Miałkie, nijakie, średnie" – uważają krytycy.

– Świętujemy 15 lat w trasie wyjątkowym teledyskiem. W podróż po Polsce zabiorą Was artyści tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. Jest to hołd dla wszystkich, którzy od 15 lat dzielą z nami pasję do muzyki i współtworzą z nami Żywiec Męskie Granie. Tegoroczny teledysk odzwierciedla naszą wspólną drogę, a my dziękujemy artystom, fanom i wszystkim, którzy są z nami w trasie od 15 lat – powiedziała w komunikacie prasowym Dorota Nowakowska-Postolko, managerka marki Żywiec.

Oto pełna lista koncertów Męskiego Grania 2024: Żywiec (28-29 czerwca, Amfiteatr PodGrojcem), Szczecin (12-13 lipca, EPSD Aeroklub Szczeciński), Gdańsk (19-20 lipca, Polsat Plus Arena), Poznań (26-27 lipca, Park Cytadela), Wrocław (2-3 sierpnia, Pola Marsowe), Kraków (9-10 sierpnia, Muzeum Lotnictwa), Warszawa (23-24 sierpnia, Fort Wola – Letnia Strefa Progresji).

Po raz pierwszy w historii streamowane będą aż dwa sobotnie koncerty – z Żywca i Warszawy.