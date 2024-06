Ważny minister z rządu Tuska zrzekł się immunitetu. Chce stanąć przed sądem

Piotr Brzózka

A dam Szałapka, minister do spraw Unii Europejskiej w rządzie Donalda Tuska zrzekł się chroniącego go immunitetu. Dzięki temu będzie mógł stanąć przed sądem w czekającej go sprawie. Prokuratura chce postawić politykowi zarzut potrącenia rowerzystki. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku w Warszawie.