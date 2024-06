Breel Embolo strzelił gola na 3:1 w meczu Szwajcaria – Węgry z takim spokojem – tak ładnie przelobował bramkarza – jakby niczego po drodze nie zgubił. A zgubił, i miliony widzów na całym świecie to zobaczyły.

Breel Embolo, strzelec trzeciego gola dla Szwajcarii w meczu z Węgrami. Fot. ANGELOS TZORTZINIS/AFP/East News

Trwały ostatnie minuty meczu Węgry – Szwajcaria i sytuacja była nieco paradoksalna. Węgrzy przegrywali 1:2 ze Szwajcarią, ale to Szwajcarzy atakowali. I to oni stwarzali porządne okazje do zdobycia trzeciej bramki.

Gol Embolo, gol z tajemnicą

Dopięli swego. Zagrali długą piłkę wprost spod swojej bramki i węgierski obrońca popełnił błąd. W taki sposób odbił piłkę głową, że ta znalazła się w niebezpiecznej odległości od Breela Embolo, piłkarza AS Monaco.

I ten przyjął piłkę klatką piersiową i już wbiegał w pole karne. I właśnie wtedy coś z niego spadło, coś zgubił. Ale impetu w żadnym razie nie stracił – nie zwolnił. Nie wybiło go to też z rytmu, zachował całkowity spokój i z doskonałym wyczuciem przerzucił piłkę na głową bramkarza. Nie przeniósł futbolówki nad poprzeczką.

Zaczął świętować, a do głów kibiców coraz mocniej dobijało się zdanie: "Ale zaraz, zaraz, on coś pod drodze zgubił..."

Powtórki – kto odważny, ten obejrzał – pokazały, że na murawę spadła tylko opaska uciskowa, którą Embolo miał na nodze.

Oto ten gol (a poniżej – opaska):

Szwajcarzy pokonali Węgrów 3:1.