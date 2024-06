Albania strzeliła błyskawicznie. Ale do przerwy prowadzą Włosi, obrońcy tytułu

Albańczyk Nedim Bejrami pobił rekord mistrzostw Europy – nikt nigdy na tej imprezie nie strzelił gola tak szybko. Ale też imponująco szybko podnieśli się po szokującym ciosie Włosi. I do przerwy to oni prowadzą 2:1.

Włosi świętują druga bramkę w meczu z Albanią Fot. Martin Meissner/Associated Press/East News

"Przenieśli Tiranę do Dortmundu" – tak w TVP jeszcze przed pierwszą minutą meczu oceniono atmosferę panującą na stadionie Borussii. Albańscy kibice zaciekle dopingowali swoich reprezentantów, ale nawet oni nie spodziewali się na pewno, że ich drużyna zdobędzie bramkę już w 22. sekundzie gry.

Rekord mistrzostw Europy, najszybszy gol

Był to zdumiewający błąd Włochów. Obrońca Federico Dimarco wykonywał rzut z autu na wysokości własnego pola karnego i nie dość, że zdecydował się na rzut właśnie w swoje pole karne, to jeszcze zrobił to zbyt lekko (czy może winę ponosi odbiorca podania, który zawahał się i nie ruszył do piłki?). Futbolówkę przejął Nedim Bajrami i huknął pod poprzeczkę nie do obrony.

Włochy – Albania. Odpowiedź obrońców tytułu

Włosi od razu ruszyli do ataku. Dusili, cisnęli, naciskali, aż w 11. minucie dośrodkowali w pole karne po rzucie rożnym tak, że obrońca Alessandro Bastoni właściwie tylko przyłożył głowę. Nie minął kwadrans, a obejrzeliśmy już dwa gole.

Włosi bronią tytułu, podczas poprzedniego Euro pokonali w finale Anglię w rzutach karnych. Do Euro 2024 przystępują już bez trenera Roberto Manciniego (zastąpił go Luciano Spalletti), brakuje sporo "starych" nazwisk (choćby legendarnego duetu obrońców: Leonardo Bonucci – Giorgio Cheillini). Dlatego ostrożnie oceniane są ich szanse na powtórzenie wspaniałego wyniku.

Ale z Albanią już po 20. minutach prowadzili 2:1. Gola mocnym strzałem sprzed pola karnego strzelił Nicolo Barella.

Prowadzili z Albanią, czyli drużyną niedocenianą, którą my, Polacy, doceniamy – w eliminacjach do Euro 2024 to właśnie Albańczycy wygrali "naszą" grupę. Polskę w październiku ubiegłego roku pokonali 2:0 (pierwszy mecz nasza kadra wygrała 1:0).

Po pierwszej połowie Włosi prowadzą 2:1. Ale może w drugiej Albańczycy znów zaskoczą?

Włochy – Albania. II połowa

Czytaj także: https://natemat.pl/559799,ilu-niemcow-moze-przyjsc-na-iii-lige-poznajemy-gospodarzy-euro-2024

Na początku drugiej połowy Albańczycy gola nie strzelili, ale przejęli inicjatywę – co też warto odnotować.

Ich przewaga trwała ok. 10 minut, później Włosi zaczęli przejmować kontrolę nad tym, co się na murawie dzieje.

Gdy do ostatniego gwizdka pozostało ok. 20 minut, Albańczycy nie wyglądali na piłkarzy, którzy są w stanie wyrównać wynik meczu. Ich trener – były znany piłkarz Sylvinho – wprowadzał na murawę nowych zawodników, jednak Włosi wyglądali zbyt pewnie, by dać się zaskoczyć.