Wakacje w Polsce to kolosalny wydatek, przerastający możliwości wielu rodzin. Aż 53 proc. Polaków wciąż nie jest pewnych, czy będzie w stanie spędzić urlop poza czterema ścianami swojego mieszkania. Okazuje się bowiem, że już sam nocleg w Sopocie kosztuje średnio 3,5 tys. zł w przypadku zakwaterowania na 7 dni.

Według raportu Intrum ECPR 2023, na który powołuje się "Express Bydgoski" aż 53 proc. Polaków wciąż nie jest pewnych, czy będą w stanie wyjechać na wakacje. Powodem są kwestie finansowe.

Ceny wakacji powalają na kolana. Tylu Polaków może spędzić urlopy w domach

Niestety, tak samo jak rosną nasze zarobki, tak samo rosną koszty życia oraz usług związanych z branżą turystyczną. Tylko 46 proc. Polaków jest w stanie wygospodarować oszczędności na rzecz nagłych wydatków lub realizacji celów, takich jak wyjazd na urlop.

Pierwszym wakacyjnym i dość sporym wydatkiem są... ceny samej podróży do miejsca, gdzie chcemy wypocząć.

"Aby dojechać samochodem na urlop, potrzebne jest paliwo. Zgodnie z notowaniami portalu e-petrol, średnia cena benzyny 95 w maju tego roku w Polsce wynosiła 6,62 zł za litr. Tymczasem, według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, 3 lata temu paliwo było po 5,44 zł za litr" – analizują autorzy badania.

Koszty paliwa są jeszcze wyższe w przypadku wyjazdów za granicę. Ale na kolana powalają też ceny noclegu. W rozmowie z "Expressem Bydgoskim" wyliczyła je Agnieszka Siemieniuk z Intrum ECPR.

– Średnia cena w miesiącach wakacyjnych dla dwóch osób w 2023 roku np. w Sopocie wyniosła 500 złotych za noc. Tygodniowy pobyt to więc koszt blisko 3500 zł za zakwaterowanie. Często jest to kwota przekraczająca możliwości finansowe przeciętnej osoby – powiedziała.

Z kolei, jak informuje "Puls Biznesu", większość Polaków planuje spędzić wakacje w Polsce i wydać na osobę 1734 zł, a na rodzinę 4334 zł. Pokazują to badania "Plany wakacyjne Polaków" wykonane przez Minds & Roses na zlecenie Związku Banków Polskich.

Aż 32 proc. respondentów wskazało, że wyda na wakacje od 2,5 do 5 tys. zł. 25 proc. Polaków przewidziało na wydatki wakacyjne od 5 do 10 tys. zł. 20 proc. badanych zaś zagospodarowało na urlop od 1,5 do 2,5 tys. zł. 13 proc. ankietowanych przygotowało na wypoczynek mniej niż 1,5 tys. zł.

Od 10 do 15 tys. zł zaś wyda jedynie 4 proc. uczestników badania. Pozostałe 2 proc. osób przygotowało na wakacje budżet powyżej 15 tys. zł.