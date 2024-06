T o co, że szosa obok ruchliwa. Ale za to jaki widok – na całe Tatry i w dodatku całodobowo, bez żadnych ograniczeń. Takim właśnie przywilejem cieszy się rodzina bocianów, która uwiła gniazdo na... szyldzie jednej ze stacji benzynowych.





Polski bocian gwiazdą internetu. Ludzie przecierają oczy, patrząc na jego gniazdo

Piotr Brzózka

To co, że szosa obok ruchliwa. Ale za to jaki widok – na całe Tatry i w dodatku całodobowo, bez żadnych ograniczeń. Takim właśnie przywilejem cieszy się rodzina bocianów, która uwiła gniazdo na... szyldzie jednej ze stacji benzynowych.