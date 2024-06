Startujemy z "nieprzyzwoitym" programem, w którym będziemy rozmawiać o seksie

W dzisiejszych czasach rozmowy na temat seksu, relacji i związków są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej. Rzadko zdarza się jednak, by mówić o tym w sposób otwarty i lekki, ale też konkretny i specjalistyczny. Znacznie częściej takie rozmowy mają prześmiewczy charakter, co może tylko potęgować mity i stereotypy oraz – niestety – kompleksy. Dlatego w Grupie naTemat stworzyliśmy nowy kanał tematyczny na YouTube: "Rozmowy (nie)Przyzwoite", w którym doświadczeni prowadzący – Klaudia Latosik i Marcin Klimkowski – rozmawiają z ekspertami o tematach, o których inni boją się nawet pomyśleć.

Grupa naTemat uruchamia nowy kanał tematyczny na YouTube o seksie i relacjach: "Rozmowy (nie)Przyzwoite". Fot. naTemat

Powstał nowy kanał tematyczny Grupy naTemat – "Rozmowy (nie)Przyzwoite", który będzie rozwijany obok głównego kanału na platformie YouTube "naTemat", który dotąd zgromadził ponad 450 tys. subskrypcji, a regularnie możecie oglądać tam takie hitowe produkcje, jak: "Allegro ma non troppo" Jacka Pałasińskiego, "poliTYka" Anny Dryjańskiej czy "Wieczór naTemat" Pawła Orlikowskiego oraz programy obejmujące najbardziej bieżące sprawy pod szyldem “Rozmowa Dnia”. Z kolei podcast i odrębny kanał o tym samym tytule "Rozmowy (nie)Przyzwoite" to zupełnie nowa przestrzeń pod szyldem naTemat, w której otwarcie i bez tabu rozmawiamy o kwestiach, które często bywają trudne do poruszenia.

Tematyka seksualności, bliskości i relacji jest obecnie niezwykle istotna. Wiele osób śmieszkuje o "tych" sprawach, ale nie potrafi ich nazwać po imieniu, a co dopiero rozprawić się ze stereotypami, a nawet kompleksami. Dlatego też postanowiliśmy odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata i stworzyć program, jakiego po prostu brakowało nam w polskiej przestrzeni medialnej. Zachęcamy do subskrybowania i oglądania kanału "Rozmowy (nie)Przyzwoite" na YouTube – wystarczy kliknąć TUTAJ.

O erotyce ze smakiem, ale bez tabu

Sformułowanie "Poliż mnie po łokciu" wypowiedziane przez gościnię pierwszego odcinka Patrycję Wanatowską, psycholożkę, seksuolożkę i terapeutkę” to idealny przykład tego, jak powinno się mówić o bliskości. Ekspertka i prowadzący zgłębili temat libido – czym jest, jak działa i dlaczego czasem odczuwamy pożądanie, a czasem nie mamy ochoty na zbliżenie.

– Mamy tyle części ciała, które są dla nas nieodgadnione. I jedną z piękniejszych rzeczy, którą możemy powiedzieć do osoby, z którą podejmujemy kontakt seksualny jest: "Słuchaj, poliż mnie po łokciu. Chcę poczuć, jak to jest" – stwierdziła Wanatowska.

– I tak banalne, czasem śmieszne, czasem kuriozalne rzeczy mogą się przerodzić właśnie w odkrywanie tego, co w ogóle znaczy dotykać drugiego człowieka. I jakie to jest erotyczne – dodała. To jednak tylko fragment arcyciekawej dyskusji i wstęp do kolejnych, pogłębionych rozmów o seksie, bliskości i budowaniu relacji.

Już teraz zapraszamy do oglądania premierowego odcinka "Rozmów (nie)Przyzwoitych" – startujemy w czwartek 27 czerwca o godz. 18. Kolejne odcinki w każdy czwartek o stałej porze – 18:00. Możemy uchylić rąbka tajemnicy i zapowiedzieć, że w kolejnych odsłonach gościli będą m.in.: Michał Sawicki, psycholog, seksuolog, autor książki "Seks bez presji"; Tosia Kopyt, psycholożka i nauczycielka WDŻ (wychowanie do życia w rodzinie), autorka książki "Skąd się biorą dzieci? Ale tak naprawdę!"; Marlena Ewa Kazoń, psychoterapeutka par i terapeutka traumy; Katarzyna Miller, psycholożka, psychoterapeutka, felietonistka, filozofka, autorka 51 książek.

Sprawdź, jak fascynujący może być świat relacji międzyludzkich i dowiedz się więcej o tym, jak zdrowe może być życie w bliskości, gdy tylko otworzyć głowę na sprawy, których zbyt często się wstydzimy. Każdy czwartek, godzina 18:00, kanał YouTube: "Rozmowy (nie)Przyzwoite". Subskrybuj i ustaw powiadomienie, by nie przegapić żadnego odcinka!

Klaudia Latosik to doświadczona edukatorka psychoseksualna i terapeutka par, specjalizująca się w seksuologii. Jest współzałożycielką projektu edukacyjnego Srebrny Warkocz oraz autorką poradnika "Najlepsze przed Tobą. O dojrzałej sztuce kochania". Klaudia oferuje poradnictwo i wsparcie seksuologiczne, pracując zarówno z osobami indywidualnymi, jak i parami. Jej wiedza i doświadczenie sprawiają, że rozmowy w podcastach są nie tylko interesujące, ale również wartościowe pod względem merytorycznym.

Marcin Klimkowski to dziennikarz, który od ponad 20 lat zajmuje się tematyką seksualności. Przez 17 lat był redaktorem odpowiedzialnym za tę tematykę w polskiej edycji "Playboya". Od 3 lat prowadzi popularną audycję "369" w Radiu 357, poświęconą seksowi, związkom i intymności. To profesjonalista, który potrafi w przystępny sposób przekazywać wiedzę na temat seksualności i relacji.