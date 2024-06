We wtorek (25 czerwca) amerykańskie media przekazały, że nie żyje Seth "Shifty Shellshock" Binzer, wokalista Crazy Town, który jest najbardziej znany z piosenki "Butterfly". Ciało artysty znaleziono w jego domu. Miał 49 lat.

Seth "Shifty Shellshock" Binzer z Crazy Town nie żyje. Fot. YouTube / Crazy Town

Shifty Shellshock z Crazy Town nie żyje

Według biura lekarza sądowego w Los Angeles Seth "Shifty Shellshock" Binzer zmarł w poniedziałek (24 czerwca) w swojej posiadłości. Przyczyny śmierci muzyka nie są jeszcze znane.

Shifty Shellshock był najbardziej znany jako frontman zespołu raprockowego Crazy Town, który współtworzył ze swoim przyjacielem Bretem Mazurem. W 2000 roku kapela wyruszyła w pierwszą trasę koncertową, jednak szybko musiała ją anulować ze względu na aresztowanie Binzera. Powodem zatrzymania było rzucenie krzesłem w okno pod wpływem alkoholu.

W tym samym roku Crazy Town wypuściło piosenkę "Butterfly", która szybko wskoczyła na pierwsze miejsce rankingu Billboard Hot 100. Utwór był inspirowany twórczością Red Hot Chili Peppers - usłyszymy w nim sample z piosenki "Pretty Little Ditty".

W repertuarze Crazy Town znajdziemy również takie piosenki jak "Revolving Door", "Hurt You So Bad", "Drowning", "Born to Raise Hell" i "Darkside". W 2017 roku z zespołem pożegnał się Mazur.

Shellshock próbował rozkręcić karierę solową, jednak bez większych sukcesów. W 2010 roku dołączył do grup Shify i The Big Shots.

W 2010 roku Binzer rozpoczął związek z Jasmine Lennerd, który trwał trzy lata. W trakcie relacji z brytyjską modelką, z którą doczekał się syna Phoenixa, został aresztowany za pobicie i posiadanie kokainy, a także skazany na trzy lata w zawieszeniu.

W przeszłości muzyk miał spore problemy z uzależnieniem od narkotyków (m.in. miał brać kokainę i palić crack). Był jedną z pierwszych gwiazd, które wzięły udział w programie telewizyjnym "Celebrity Rehab" stacji VH1. Wystąpił też w reality show "Sober House" dot. alkoholizmu.

