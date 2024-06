Jacek Karnowski wchodzi do rządu Donalda Tuska – przekazała oficjalnie kancelaria premiera. Były prezydent Sopotu, do niedawna zaliczany w poczet najbardziej znanych polskich samorządowców, będzie wiceministrem w jednym z kluczowych resortów.

Jacek Karnowski będzie wiceministrem w rządzie Donalda Tuska Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

W środę po popołudniu Kancelaria Premiera przekazała na swojej stronie internetowej krótki komunikat: "25 czerwca 2024 r. premier Donald Tusk – na wniosek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – powołał Jacka Karnowskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej."

Kilkanaście minut awansem pochwalił się w mediach społecznościowych również sam zainteresowany. "Bardzo dziękuję panu premierowi ⁦Donaldowi Tuskowi i pani minister Pełczyńskiej za zaufanie!" – napisał Jacek Karnowski na swoim koncie w portalu X, do posta załączając zdjęcie pisma z ministerialną nominacją.

Z gratulacjami dla Karnowskiego pospieszyła już Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska, która w tym samym medium napisała: "Premier @donaldtusk powołał @KarnowskiSopot na stanowisko sekretarza stanu w #MFIPR. Moje wielkie gratulacje Jacku! @gdansk i @PomorskieEU pęka z dumy! Powodzenia" (pisownia oryginalna).

Nie poinformowano jeszcze, czym konkretnie, czym Karnowski ma się zajmować w resorcie. Jak natomiast podaje serwis trojmiasto.pl, wejście byłego prezydenta Sopotu do rządu Donalda Tuska wielkim zaskoczeniem mnie jest. Już wcześniej bowiem spekulowano, że może on zająć miejsce poprzedniego wiceministra Jacka Protasa (Koalicja Obywatelska), który z powodzeniem startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kim jest Jacek Karnowski, nowy wiceminister funduszy i polityki regionalnej

Jacek Karnowski przez lata pozostawał jednym z najbardzej rozpoznawalnych polskich samorządowców. Sopotem rządził nieprzerwanie od 1998 roku, kończąc swoją przygodę w ratuszu dopiero w roku 2023. Wówczas wystartował w wyborach do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i zdobywając ponad 55 tysięcy głosów uzyskał pewną przepustkę na Wiejską.

W pierwszych miesiącach pracy w parlamencie dał się poznać miedzy innymi jako wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych.

Jacek Karnowski ma 61 lat. Urodził się w Gdańsku. W 1988 roku skończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. 20 lat później, już jako prezydent Sopotu, na tamtejszym uniwersytecie obronił pracę doktorską zatytułowaną "Warunki rozwoju miast centralnych metropolii w Polsce. Aspekty finansowe".

W swojej politycznej karierze wiązał się, począwszy od lat dziewięćdziesiątych z takimi ugrupowaniami, jak Koalicja Republikańska, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, Akcja Wyborcza Solidarność. W 2001 roku był jednym ze współzałożycieli lokalnych struktur powstającej właśnie Platformy Obywatelskiej.