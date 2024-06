Nie żyje policjant potrącony w Słupsku. Kierowca mercedesa pisał o zabijaniu ludzi na śniadanie

Piotr Brzózka

T ragiczne wiadomości nadeszły ze Słupska. Nie żyje policjant potrącony na motocyklu przez kierowcę mercedesa. We wzruszających słowach pożegnali go koledzy ze Szkoły Policji. Mężczyzna podejrzewany o spowodowanie kraksy został już zatrzymany. Dodatkowo śledczy zajmują się szokującym filmem, który miał on zamieścić w chwilę po tragedii w mediach społecznościowych, nawołując w języku duńskim do... nienawiści wobec muzułmanów. Wstrząsające są też inne treści dostępne m.in. na jego Instagramie.