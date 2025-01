Z ust niejednego trenera personalnego zapewne usłyszysz zdanie, że regeneracja po treningu jest równie ważna jak sam wysiłek fizyczny na siłowni, boisku, w domu czy w dowolnym innym miejscu. Przede wszystkim dlatego, że z jednej strony pozwala utrwalić efekty dotychczasowych ćwiczeń, a z drugiej dostarcza organizmowi siły i zasobów, które są niezbędne do tego, by kolejne sesje ćwiczeniowe były równie udane i owocne.

Najlepiej zacząć potreningową regenerację od przyjęcia płynów. To znaczy od nawodnienia. Brzmi banalnie, ale nasz organizm, w tym i mięśnie, składają się w 3/4 z wody. Podczas treningu organizm traci wodę i elektrolity w stopniu większym niż przy zwyczajnym ruchu. Dlatego tak ważne jest uzupełnienie płynów po treningu. Odpowiednie nawodnienie włókien mięśniowych, ścięgien i stawów sprawia, że są one mniej podatne na urazy.

Jeśli mięśnie mają urosnąć, a nie zwiotczeć po treningu, to regenerację swojego organizmu musisz oprzeć też na odpowiednim posiłku. Przy wzmożonym wysiłku tkanki mięśniowe zużywają swoje zapasy energetyczne, a ich struktury białkowe ulegają uszkodzeniu. Aby mogły się one najpierw odbudować, a następnie rozrosnąć, potrzebują dostawy składników odżywczych, przede wszystkim białka, z zewnątrz, czyli z pożywienia.

Po treningu prostym sposobem na wsparcie procesu regeneracji może być spożycie np. wysokobiałkowego produktu z linii YoPRO . Znajdziesz w nim wysoką zawartość białka, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej oraz bierze udział w regeneracji, odbudowie i wzmocnieniu mięśni (15-23 g w porcji), a także magnez pomagający w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i witaminę B9 przyczyniającą się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Miej na uwadze, że regeneracja nie musi przebiegać w bierny sposób. Brzmi to przewrotnie, ale również pewien wysiłek fizyczny może przyspieszać procesy regeneracyjne! Mowa tu głównie o stretchingu, czyli rozciąganiu mięśni zaraz po treningu. Ćwiczenia rozciągające pomagają mięśniom wrócić do naturalnej długości, zmniejszają ich ból i ograniczają ryzyko kontuzji, a także zwiększają elastyczność ciała i poprawiają postawę.

Kolejną formą regeneracji potreningowej może być masaż, o którym w wielu sytuacjach mówi się, że potrafi zdziałać cuda. Stosując go, przyniesiesz ulgę napiętym i obolałym mięśniom. Wymasowane, szybciej się zregenerują. Dodatkowo poprawisz nim krążenie krwi, co pozwoli lepiej odżywić naruszone przez wysiłek tkanki, a także rozluźnisz ciało. Nie musisz iść do masażysty, możesz zaopatrzyć się w rollery i korzystać z nich w domu.

Wśród prostych domowych sposobów na regenerację po treningu ważną rolę odgrywa także dobrej jakości sen. Kiedy śpisz, wydziela się obecny również u dorosłych hormon wzrostu, który pomaga w naprawie uszkodzonych włókien mięśniowych. Ponadto podczas snu bicie serca, ciśnienie i oddech stabilizują się, co też sprzyja szybszej regeneracji. Dlatego, dużo trenując, zaszczep w sobie nawyk spania co najmniej 7 godzin w nocy, dbając o to, by pomieszczenie było ciche i dobrze zaciemnione.