Dobrze skończony dzień. Każdy ma jego własną definicję. Dla niektórych będzie to dzień pełen aktywności. Dla innych dzień spędzony z najbliższymi czy przyjaciółmi. Dla jeszcze innych dzień, w którym udało się domknąć projekty w pracy. Tymczasem dla naszego organizmu dobrze spędzony dzień to taki, w którym otrzymał to, co dla niego najważniejsze i najpotrzebniejsze – niezbędne składniki odżywcze.

Pablo Merchán Montes / Unsplash

Czy kończysz dzień z poczuciem, że był dobry dla swojego organizmu? By odpowiedzieć na to pytanie, musisz prześledzić, co takiego zjadłeś/aś w jego trakcie? Czy oceniając pod względem pod względem wartości odżywczej produkty spożywcze, które tego dnia trafiły do twojego żołądka, możesz powiedzieć, że zdrowo się odżywiasz? Jeśli są one bardzo kaloryczne i ubogie w składniki odżywcze, to niestety nie możesz udzielić pozytywnej odpowiedzi.

Pamiętaj, zawsze jest dobry czas, by zmienić sposób odżywiania na bardziej różnorodny i wartościowy dla Twojego organizmu. O tym, jak powinien wyglądać skład spożywanych dziennie posiłków, można by rozprawiać godzinami, niemniej jednak warto pokusić się o wskazanie podstawowych zasad zdrowego żywienia dla każdego/ej z nas.

Louis Hansel / Unsplash

Przede wszystkim musisz zadbać o różnorodność swojej diety, tak aby dostarczyć wszystkie składniki odżywcze. Mowa tu o witaminach, składnikach mineralnych, błonniku, a także antyoksydantach (naturalnych przeciwutleniaczach). Dobrym źródłem witamin, błonnika i antyoksydantów są różnobarwne warzywa i owoce, dlatego warto sięgać po nie każdego dnia.

Ważne jest, by w jedzonych przez Ciebie posiłkach znalazło się pełnowartościowe białko, czyli takie, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy w odpowiednich ilościach i proporcjach. Znajdziesz je w mięsie, rybach i jajach, a także w produktach mlecznych takich jak mleko, jogurty naturalne, kefiry, maślanki czy sery żółte i białe.

logan jeffrey / Unsplash

Jeśli zaliczasz się do osób aktywnych, które dużo ćwiczą albo regularnie uprawiają sport, to tym bardziej musisz zadbać o to, by skład twoich codziennych posiłków zawierał odpowiednie ilości pełnowartościowego białka. Jest ono niezbędne, by Twój organizm mógł zregenerować się po treningu i utrwalić jego efekty w postaci m.in. rozbudowanej masy mięśniowej. W przeciwnym razie włożony wysiłek może pójść na marne.

Po co możesz sięgnąć, jeśli chcesz połączyć zdrowe odżywianie z regularną aktywnością fizyczną? Jedną z propozycji mogą być wysokobiałkowe produkty mleczne. Przykładem takiego artykułu spożywczego charakteryzującego się wysoką zawartością białka jest nowość od Danone – Jogurty YoPRO dostępne w kubeczkach (15 g białka w porcji) lub w formie pitnej (23 g białka w porcji).

Wysokobiałkowe jogurty mleczne YoPRO marki Danone. Materiały prasowe / Danone

W diecie ważne są również węglowodany złożone, których źródłem są pełnoziarniste produkty zbożowe (np. pieczywo razowe, ryż brązowy, kasza gryczana, płatki zbożowe z pełnego ziarna), które zawierają o wiele więcej błonnika, witamin i składników mineralnych niż te jasne/białe. Jeśli zaś chodzi o tłuszcze, zastępuj te zwierzęce olejami roślinnymi, orzechami, nasionami i tłustymi rybami morskimi.

Wśród uniwersalnych zaleceń żywieniowych można też wymienić spożycie chudego mięsa (białko, żelazo) zamiast produktów mięsnych przetworzonych, jedzenie nasion strączkowych (białko), konsumpcję jajek (białka, witaminy, składniki mineralne, kwasy tłuszczowe) i ograniczenie słodyczy.

Ponieważ Twój organizm składa się w 75 proc. z wody, która jest naturalnym środowiskiem przemian metabolicznych, należy zadbać odpowiednie nawodnienie. Twoje minimalne dzienne spożycie wody powinno wynosić 2-2,5 litra (8-10 szklanek). Dbaj o prawidłowe nawodnienie, wybierając wodę zamiast słodkich napojów.

Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Pamiętaj również o tym, że w zdrowym odżywianiu liczy się nie tylko to, co jesz, ale także to, jak jesz, czyli sposób odżywiania. Staraj się jeść posiłki regularnie o stałych porach w ciągu dnia – mniejsze, za to częstsze (5 zamiast 3). I zwróć uwagę na to, jak je przyrządzasz – więcej duszonych, pieczonych lub gotowanych (zwłaszcza na parze) niż tych smażonych.

