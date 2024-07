Kupiłeś niedawno to piwo? Lepiej sprawdź, bo potem możesz mieć spory kłopot

GIS wydał właśnie ważny komunikat ws. partii popularnego piwa. Chodzi o to, że jest źle oznakowane. Napisano na nim, że jest bezalkoholowe, a tak nie jest. Problemy mogą mieć np. kierowcy, gdyby ktoś nie zauważył różnicy.

Masz to piwo w domu? Po wypiciu możesz mieć przez nie kłopoty. Fot. P.Dziurman/REPORTER

Główny Inspektor Sanitarny podał, że został poinformowany przez producenta, że w wyniku błędu na linii produkcyjnej do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę tylną (tzw. kontretykieta), która sugeruje, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,5% objętości. Przednia etykieta prawidłowo informuje o tożsamości produktu.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Żywiec Jasne Pełne 0,5 l

Numer partii: L4165616DZ

Kody produkcyjne: od L4166616D0500 do L4166616D0545

Termin przydatności do spożycia: 14.06.2025

Producent: Grupa Żywiec Sp. z o.o., ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Co ważne, 27 lipca producent podjął decyzję o wycofaniu wadliwego piwa z rynku oraz wdrożył następujące działania:

Służby zapewniają, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z producentem oraz monitorują proces wycofywania.

Czytaj także: https://natemat.pl/554462,niebezpieczna-bakteria-w-popularnym-mleku-wazne-ostrzezenie-gis