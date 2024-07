Niewielu stać na taki krok. Gwiazda Polsatu postanowiła usunąć Instagrama

Karolina Gilon od lat jest jedną z czołowych gwiazd Polsatu. Prezenterka do tej pory aktywnie udzielała się też w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że wiele zmieni się w tym temacie. W nowym poście 34-latka ogłosiła, że "kasuje Instagrama". – Czuję się przebodźcowana. Muszę zadbać o swoje zdrowie psychiczne – przyznała.

Karolina Gilon kasuje Instagrama Fot. Pawel Wodzynski/East News

Karolinę Gilon szersza publiczność poznała, gdy kilka lat temu wystąpiła w programie "Top Model". Choć nie wygrała formatu, to jej kariera od tego momentu zaczęła się mocno rozwijać. Została prowadzącą "Love Island. Wyspa miłości" oraz "Ninja Warrior".

Ponadto celebrytka prężnie działała na Instagramie, gdzie obserwuje ją blisko 560 tys. internautów. Okazuje się jednak, że w najbliższym czasie prezenterki nie będzie już na szklanych ekranach.

Gilon odcina się od social mediów

W nowej publikacji Karolina Gilon oznajmiła, że nie czuje się najlepiej i robi sobie przerwę.

– Kasuję Instagram. Od 9 lat jestem non stop online. Od pięciu lat zrobiłam 9 sezonów "Ninja Warrior", 9 sezonów "Love Island". Jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona, przestymulowana, przebodźcowana. Potrzebuję zająć się swoim zdrowiem, potrzebuję zająć się swoją psychiką. To jest właśnie ten moment, w którym ja bardzo potrzebuję odpocząć – zaznaczyła.

I dodała, że "całkowicie nie kasuje konta na Instagramie, ale aplikację w telefonie już tak". – Nigdy w życiu nie czułam, że tak bardzo tego potrzebuję. To jest właśnie ten moment, dlatego to robię – wyjaśniła.

Quiz: Uważasz, że jesz to, co trzeba? Co naprawdę wiesz o kuchni dla aktywnych?

Zwróciła się też ze specjalnym apelem do swoich fanów. Poprosiła ich, aby również nie bagatelizowali swoich problemów ze zdrowiem psychicznym.

– Pamiętam też o was, dlatego to pod tą rolką – bo wiem, że pisaliście do mnie wielokrotnie, że macie problemy, że chcielibyście pójść na terapię, ale nie każdego z was stać na terapię prywatną – wypisuje wam kilka miejsc, do których możecie się zgłosić. Nie bagatelizujcie tego. Tam uzyskacie pomoc, a to jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, dbajcie o siebie, ja właśnie teraz to robię. Do zobaczenia kiedyś tam... Za jakiś czas... – podsumowała i podała ważne nr telefonów:

Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 . Można dzwonić codziennie w godzinach od 14.00 do 22.00.

Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 . Bezpłatny telefon jest czynny przez całą dobę

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 22 22 . Bezpłatny telefon jest czynny całą dobę

Ogólnopolskiego telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia 800 120 002 . Bezpłatny telefon jest czynny całą dobę

Decyzja Gilon spotkała się z bardzo dobrym odbiorem w sieci. Nawet koledzy i koleżanki z branży pisali prezenterce, że "są z niej dumni, że podjęła taką decyzję" i podzieliła się tym ze światem. "To na pewno doda otuchy też innym w podobniej sytuacji. Trzymam kciuki" – pojawiły się głosy.