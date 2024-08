Imane Khelif zapewniła już sobie medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Algierka w ćwierćfinale turnieju bokserskiego pokonała Węgierkę Annę Lucę Hamori. Bokserka już kilkukrotnie rozmawiała z różnymi mediami, a w ostatnim z wywiadów przekazała, jak wpływa na nią krytyka dotycząca kontrowersji związanych z jej płcią.

Imane Khelif znów zabrała głos. Mówi, jak na nią wpływa krytyka. Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

Jak pisaliśmy w naTemat, Algierka awansowała do ćwierćfinału kategorii 66 kg kobiet po wyprowadzeniu dwóch silnych ciosów na Angelę Carini. Włoszka miała krew na spodenkach i nie była w stanie kontynuować walki z powodu poważnie zranionego nosa.

Algierka wzbudziła kontrowersje na IO

Sprawa wywołała spore poruszenie w mediach. Przypomniano bowiem, że Imane Khelif i tajwańska zawodniczka Lin Yu-ting, która walczyła niedawno w wadze 57 kg, zostały zdyskwalifikowane z mistrzostw świata w zeszłym roku, ale uznano je za uprawnione do występu w zawodach kobiet w Paryżu. Khelif została zdyskwalifikowana po tym, jak "podwyższony poziom testosteronu nie spełniał kryteriów kwalifikacyjnych".

Wiadomo już, że Khelif zapewniła sobie co najmniej brązowy medal na IO w Paryżu. W ćwierćfinale w kategorii do 66 kg w rywalizacji kobiet pokonała jednogłośnie na punkty Węgierkę Annę Lucę Hamori.

Algierka już chętniej rozmawia teraz z mediami. W wywiadzie dla SNTV (sportowy partner wideo The Associated Press) Khelif stwierdziła: – Wysyłam wiadomość do wszystkich ludzi na świecie, aby przestrzegali zasad olimpijskich i Karty Olimpijskiej oraz powstrzymali się od zastraszania sportowców, ponieważ ma to skutki, ogromne skutki.

Khelif zabrała znów głos w związku z krytyką, jaka na nią spada

– To może zniszczyć ludzi. To może zabić ludzkie myśli, ducha i umysł. Może podzielić ludzi. Z tego powodu proszę o powstrzymanie się od zastraszania (sportowców-red.) – podkreśliła.

Khelif powiedziała też, że jest w kontakcie z rodziną dwa razy w tygodniu i ma nadzieję, że "nie ucierpieli głęboko" z powodu tego, co ją spotkało. – Martwią się o mnie – przyznała bokserka.

I podsumowała: – Jeśli Bóg pozwoli, ten kryzys zakończy się złotym medalem, a to byłaby najlepsza odpowiedź.

Khelif także po pokonaniu Węgierki zdecydowała się też porozmawiać z dziennikarzami. – Dedykuję ten medal całemu światu i wszystkim Arabom i mówię wam: Niech żyje Algieria – powtarzała wówczas.

Zwrócono uwagę, że zawodniczka wyraźnie powstrzymywała łzy, kiedy w czasie wywiadu miała na plecach algierską flagę. Zdobyła się też na wyznanie, które w nawiązaniu do spekulacji o jej płci, zabrzmiało jak deklaracja.

– Chcę powiedzieć całemu światu, że jestem kobietą i nią pozostanę – oświadczyła 25-latka. – Jestem wdzięczna Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu (MKOI), który powiedział prawdę. Jestem bardzo dumna, że reprezentuję Algierię. Dzięki Bogu jest to pierwszy kobiecy medal w boksie dla Algierii – dodała.