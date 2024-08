T o było ciekawe spojrzenie na igrzyska olimpijskie... Choć Dawid Podsiadło na co dzień zajmuje się zupełnie inną dziedziną, tym razem spróbował swoich sił jako dziennikarz sportowcy. We współpracy z Eurosportem prowadził relacje z Paryża. Piosenkarz właśnie kończy tę przygodę. Pożegnał się, a fani już "tęsknią".





Relacje Podsiadło z IO to był hit. Już wiemy, jak artysta zakończył swoją przygodę z Paryżem

Weronika Tomaszewska

