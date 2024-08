D o Egiptu Polacy najczęściej latają na wymarzone wakacje all inclusive. W tym gronie jest także wielu maturzystów. Jednak 19-letnia Paulina pojechała do kraju faraonów nie na urlop życia, a do pracy, żeby mieć pieniądze na nowy start w życiu. Teraz walczy o to, żeby samodzielnie oddychać.





19-letnia Polka w stanie krytycznym po wypadku w Egipcie. Liczy się każda złotówka

Klaudia Zawistowska

