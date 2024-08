Wieniawa jest śledzona przez detektywa? Opowiedziała o tym w wideo na Tik-Toku

– Wpadłam w lekką schizę, sprawdzałam, czy ktoś przypadkiem mnie nie obserwuje, czy ktoś na mnie nie patrzy, za mną nie jedzie, no ale zdążyłam się do tego przyzwyczaić – przyznała.

Wieniawa wpadła na pomysł, żeby wykorzystać to, co jej się przydarzyło, w nowym klipie. – Mówię: dobra, zróbmy z tego coś dobrego. Życie pisze najlepsze scenariusze, więc wykorzystajmy to w nowym klipie. Dzwonię do Dorotki Szulc i mówię: wstawmy motyw z detektywem do teledysku, a niech wie, że jest dla mnie inspiracją artystyczną – zaznaczyła.