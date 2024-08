Rozpoczyna się Top of the Top Festival w Sopocie. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o festiwalu

19 sierpnia rozpoczyna się tegoroczna edycja Top of the Top Sopot Festivalu. Na scenie w Operze Leśnej wystąpi cała plejada gwiazd. Wydarzenie potrwa do 22 sierpnia i każdego dnia koncerty będą miały inną nazwę i tematykę. Znajdzie się nawet miejsce na hip-hop. Swój jubileusz będzie celebrowała Edyta Bartosiewicz. Nie obejdzie się też bez konkursu, w którym do wygrania jest Bursztynowy Słowik. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o sopockim festiwalu.