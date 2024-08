Cała historia została opisana przez napadniętą kobietę we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Jednak wiadomo już, że nie jest to kolejna zmyślona historyjka, tylko prawdziwa napaść, do której doszło w sobotę 17 sierpnia w centrum Warszawy. Gdyby nie ochroniarze, sytuacja mogłaby się skończyć tragicznie.