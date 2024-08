Taylor Swift zabiera głos po próbie zamachu w Wiedniu. Mocne słowa

Dlaczego trasa The Eras Tour cieszy się taką popularnością?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, trasa koncertowa The Eras Tour nie tylko promuje utwory Taylor Swift z jej dziesiątego krążka "Midnights" i jedenastej płyty "The Tortured Poets Department", ale oddaje także hołd każdej erze twórczości artystki, począwszy od debiutanckiego albumu "Taylor Swift" z 2006 roku. Na set liście znajdziemy zatem takie hity jak "Lover", "Love Story", "Willow", "Cardigan", "Don't Blame Me", "I Knew You Were Trouble", "You Belong With Me", "Enchanted", "Wildest Dreams", "Karma", "Blank Space", "Anti-Hero", "The Smallest Man Who Ever Lived" i "Fortnight".