Neonaziści urządzili prowokację w ratuszu w Poznaniu. Mamy stanowisko lokalnych władz

Do skandalicznej sytuacji doszło we wtorek w miejskim ratuszu w Poznaniu. Pojawili się tam neonaziści z widocznymi emblematami nawiązującymi do ideologii III Rzeszy. Udało im się tam wejść, gdyż dostali przepustki, bo umówili się wcześniej na spotkanie. Nasza redakcja zapytała o to zdarzenie lokalne władze. Rzecznika urzędu w Poznaniu twierdzi teraz, że "nie można było z góry założyć, że na ich elementach ubioru będą się znajdowały symbole znieważające polskie barwy narodowe i propagujące nazizm". To już kolejny taki incydent w tym mieście w sierpniu.