Joanna Racewicz o lekcjach religii. Jej syn już na nie nie chodzi

– Ja jestem całym sercem za tym, żeby oddzielić kościół od państwa i to jest ten porządek, który jest najwłaściwszy. Gdyby to było religioznawstwo, gdyby to była wiedza o religiach, gdyby tam były elementy buddyzmu, islamu prawosławia, itd., to wtedy miałoby to sens – przyznała popularna prezenterka telewizyjna.