Ryszard Czarnecki ostatnie oświadczenie majątkowe składał w maju tego roku. Niewiele później pożegnał się z Parlamentem Europejskim, co odcięło go od pokaźnych dochodów, które i tak na różne sposoby starał się powiększyć.

Część składników ujawnionego w oświadczeniu majątku Czarneckiego to współwłasność z małżonką. Tak się składa, że Emilia H., córka legendarnego polskiego astronauty, została zatrzymana w tym samym czasie, co jej mąż.

Dysponują też mieszkaniem w Belgii o powierzchni 120 metrów kw., którego wartość określili na to 210 tys. euro (ok. 895 tys. zł). Czarnecki wraz z małżonką mają też 250-metrową działkę, której wartość oszacowali na 100 tys. zł.

W rubryce dotyczącej oszczędności, Czarnecki wpisał 306 tys. zł, 220 tys. euro (937 tys. zł) i 10 tys. dolarów (ok. 40 tys. zł). Ma też akcje o wartości ok. 78 tys. zł.

Lektura jego oświadczeń majątkowych pozwala określić, że w okresie kwiecień 2022 – kwiecień 2023 zarobił w europarlamencie na czysto ok. 94 tysięcy euro, czyli ok. 400 tysięcy złotych. Wychodzi ok. 33,3 tysięcy złotych na miesiąc. A za piastowanie stanowiska w Polskim Związku Piłki Siatkowej dostał 177 tys. zł. Razem zarabiał więc średnio ponad 48 tysięcy złotych każdego miesiąca.

O ile wzbogacił się Czarnecki?

Śledztwo w tej ostatniej sprawie sprowadziło zresztą na Czarneckiego i jego żonę Emilię H. agentów CBA . Małżeństwo zostało zatrzymane. Czarnecki i jego żona zostali przewiezieni do śląskiego wydziału PK w Katowicach, gdzie byli przesłuchiwani do późnego wieczora.

– Polityczny teatr. Władza robi igrzyska, bo nic innego nie umie – powiedział dziennikarzom, gdy agent CBA wsadzał go do samochodu, by zawieźć go do izby zatrzymań. Tam również nocowała jego żona.