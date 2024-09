Ostatnio Melamakota wydała nową piosenkę. W sieci jest już klip do kawałka "Time" (feat. mukisa). W promocji dzieła pomaga córce Maciej Orłoś. Udostępnił na InstaStory kadr z teledysku. "Dajcie znać, co myślicie, moim zdaniem jest świetny" – napisał w relacji dziennikarz.

Komentarze w sieci są pozytywne. "To jest naprawdę dobre" – podkreślił jeden z internautów. Wychodzi więc na to, że Melania Orłoś jest artystką, która tworzy muzykę. Ma na swoim koncie też inne utwory, m.in. "Keep Your Eyes Peeled".