MSWiA: Wrocław nie jest w bezpośrednim obszarze zagrożenia

– Nie przewidujemy, żeby na terenie Wrocławia wystąpiła na tyle wysoka woda, że trzeba będzie ewakuować część mieszkańców. To miasto nie jest w bezpośrednim obszarze zagrożenia – oznajmił wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na antenie RMF FM. Stanowczo podkreślił on, że "we Wrocławiu na pewno nie wystąpi taki kataklizm jak w 1997 roku".