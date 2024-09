Radosław Sikorski do ambasadora Rosji. Porównał ich do nazistów

Podczas swojego wystąpienia Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda często porównuje rząd ukraiński do nazistów. Jednak jego zdaniem to Rosja stosuje nazistowskie sposoby i niczym hitlerowcy w 1939 roku wywozi ukraińskie dzieci w głąb swojego kraju.

Szef polskiego MSZ przypomniał, że naziści wywieźli setki dzieci do Niemiec po to, żeby je zgermanizować. Jego zdaniem to samo robi teraz Rosja. – Czym to, co robicie ukraińskim porwanym dzieciom, różni się od tego, co niemieccy naziści zrobili waszym dzieciom i naszym? Ilu rosyjskich urzędników zaadoptowało takie ukradzione ukraińskie dzieci? – pytał Sikorski.