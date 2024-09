Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego fantazjujemy i jak te ukryte myśli wpływają na nasze życie intymne? Czy dzielenie się fantazjami z partnerem to ryzyko, czy szansa na coś więcej? W najnowszym odcinku "Rozmów nieprzyzwoitych" dr Robert Kowalczyk, psycholog, seksuolog, kliniczny, psychoterapeuta i współtwórca Instytutu Splot przekonuje, że rozmowa o naszych najskrytszych pragnieniach może być kluczem do satysfakcji i bliskości w związku.

W najnowszym odcinku podcastu "Rozmowy (nie)przyzwoite" Klaudia Latosik i Marcin Kimkowski zapraszają słuchaczy do fascynującego świata fantazji seksualnych, gościem odcinka jest dr Robert Kowalczyk – psycholog, seksuolog kliniczny i psychoterapeuta. Wspólnie eksplorują temat, który często pozostaje ukryty w zakamarkach ludzkiego umysłu, ale ma ogromny wpływ na nasze życie intymne.

Ważne jest jednak, by je rozumieć i nie oceniać. Jak sam mówi: "Granica fantazji to granica naszej wyobraźni i ocenianie, że to są lepsze albo gorsze fantazje, jest formą wartościowania".