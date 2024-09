Niestety 27 września do mediów trafiła przykra wiadomość o śmierci artystki. Przekazali ją jej synowie: Chris Larkin i Toby Stephens. Maggie Smith zmarła w jednym ze szpitali w Londynie .

Daniel Radcliffe żegna Maggie Smith

Po raz pierwszy spotkał się z aktorką w 1999 roku. Miał wówczas 9 lat. "Nie wiedziałem o niej praktycznie nic poza tym, że moi rodzice byli zachwyceni faktem, że będę z nią pracował" – cytuje słowa Radcliffe New York Post .

Nie znał jej dorobku artystycznego, ale rozczulił ją swoim pierwszym pytaniem. "Inną rzeczą, którą o niej wiedziałem, było to, że była Damą, więc pierwszą rzeczą, o którą ją zapytałem, kiedy się spotkaliśmy, było 'czy chcesz, żebym nazywał cię Damą?'. Na co roześmiała się i powiedziała coś w stylu 'nie bądź niedorzeczny!'" – wyznał.

Aktor nazwał się szczęściarzem, bo mógł pracować z Maggie Smith. "Słowo legenda jest nadużywane, ale jeśli odnosi się do kogokolwiek w naszej branży, to odnosi się do niej. Dziękuję Maggie" – podsumował filmowy Harry Potter.