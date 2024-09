Gdy tylko wybrzmiały pierwsze takty piosenki "OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem", artystka zaczęła prezentować na scenie "kocie ruchy", wiła się, a nawet w pewnym momencie wysunęła język. Ubrana w marynarkę, kabaretki i czarne szpilki zarzucała też włosami i stroiła ponętne miny.

Uwodzicielski i namiętny występ gwiazdy spotkał się z niezbyt przychylnym odbiorem w sieci. "Jaki kraj, taka Britney Spears"; "Szklanka wody by się przydała"; "Tego nie da się odzobaczyć", "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" – czytaliśmy w tych "łagodniejszych" komentarzach.

Siostra Kozidrak wstawiła się za nią w sieci...

I nawiązała do swojego tańca, który w ostatnim czasie wywołał tak skrajne emocje w sieci. Zapewniła, że nie ma zamiaru z niego rezygnować podczas najbliższych koncertów.

Na tę publikację zareagowało wiele osób, w tym siostra Beaty Kozidrak . "Tak trzymaj kochana siostrzyczko. Walić hejterów i niespełnione życiowo kobieciny, którym wszędzie daleko, zwłaszcza do gwiazd" – napisała pani Mariola, nawiązując do uszczypliwości ze strony innych internautek.

Autor nagrania z "namiętnym" tańcem Beaty Kozidrak wyjaśnił kulisy

Przypomnijmy, że autor nagrania z tańcem Kozidrak zabrał głos po zamieszaniu w sieci. Wyjaśnił, że to, co zrobiła artystka na scenie, odnosi się do piosenki, którą wtedy śpiewała.